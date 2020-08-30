На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Військовослужбовці відділу «Рівне» припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Республіки Польща.
Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Сьогодні вночі, реалізовуючи інформацію оперативних співробітників Волинського загону, прикордонний наряд затримав на березі річки двох чоловіків – жителів Любомля. Вони саме збиралися здійснити контрабандний заплив через Західний Буг. Ділки за допомогою гумового човна планували переправити на суміжний берег 14 пакунків з 7 тис. пачок цигарок різних торговельних марок.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України на чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП.
Тютюнові вироби та плавзасіб правоохоронці вилучили.
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Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Сьогодні вночі, реалізовуючи інформацію оперативних співробітників Волинського загону, прикордонний наряд затримав на березі річки двох чоловіків – жителів Любомля. Вони саме збиралися здійснити контрабандний заплив через Західний Буг. Ділки за допомогою гумового човна планували переправити на суміжний берег 14 пакунків з 7 тис. пачок цигарок різних торговельних марок.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України на чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП.
Тютюнові вироби та плавзасіб правоохоронці вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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