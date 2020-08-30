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На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО

На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО
Військовослужбовці відділу «Рівне» припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до Республіки Польща.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Сьогодні вночі, реалізовуючи інформацію оперативних співробітників Волинського загону, прикордонний наряд затримав на березі річки двох чоловіків – жителів Любомля. Вони саме збиралися здійснити контрабандний заплив через Західний Буг. Ділки за допомогою гумового човна планували переправити на суміжний берег 14 пакунків з 7 тис. пачок цигарок різних торговельних марок.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП.

Тютюнові вироби та плавзасіб правоохоронці вилучили.

На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО
На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО
На Волині посеред ночі затримали двох контрабандистів з човном. ФОТО

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Теги: контрабандисти, Волинь, прикордонники
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