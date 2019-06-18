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У селі на Волині – скандал через закриття школи. ВІДЕО

У селі на Волині – скандал через закриття школи. ВІДЕО
У Стеблях, що на Ковельщині, призупинили роботу місцевої школи. Батьки – категорично проти. Попри те, що навчається в закладі лише 13 учнів, – люди готові взяти на себе усі витрати. Місцеву ж владу просять забезпечити зарплатнею лише працівників, яких там аж троє.

Чи може школа надалі працювати та чому батьки не розглядають інший заклад як альтернативу - у сюжеті 12 каналу.

Місцеві жителі розповідають, що владці обіцяли відтермінувати закриття школи. Тепер навіть не попередили про своє рішення. Батьки ж до цього часу вкладали у школу усі сили й гроші, самотужки зробили все для комфортного навчання дітей. Єдиний нюанс – немає харчування, втім і тут альтернативу знайшли. Для перекусів облаштували приміщення, де діти їдять те, що приносять із дому.

Батьки готові й надалі підтримувати роботу школи – просять лише дати зарплати працівникам, яких тут аж троє: дві вчительки і техпрацівниця.

Обурення викликало й те, що як альтернативу для дітей обрали школу у Скулині. У цей заклад своїх діток віддавати батьки категорично проти. І про це, мовляв, не раз говорили очільнику громади. Запевняють, що діти хочуть іти в Уховецьк.

Сумніваються люди й у тому, що їхнім дітям організують нормальний доїзд до Скулина. Бо наразі єдиний варіант – рейсовий автобус. Тому, кажуть, або Уховецьк і нехай роблять дорогу, або не закривають школу. Очільник громади розповідає, що ідею з Уховецьком подавав на розгляд депутатам, втім рішення не підтримали. Відповідно єдиний можливий варіант: Скулин. Організацію доїзду дітей, запевняє Віталій Кашик, бере на себе. Шкільний автобус є.

“Ця школа по закону не має права на існування, ми не можемо її фінансувати з першого вересня. Я обов’язково з громадою, особливо з активними людьми, які переживають за село, зустрінуся і все поясню й розкажу”, – обіцяє Віталій Кашик.

Жителів Стеблів слова не гріють, вони прагнуть діалогу при зустрічі. А якщо очільник громади не знайде з ними компромісу – обіцяють скаржитися до суду.


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Теги: Волинь, село Стеблі, школа, закриття, скандал
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Коментарі 1
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Кожному учневі по школі і по три вчителя!
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