У селі на Волині – скандал через закриття школи. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
У Стеблях, що на Ковельщині, призупинили роботу місцевої школи. Батьки – категорично проти. Попри те, що навчається в закладі лише 13 учнів, – люди готові взяти на себе усі витрати. Місцеву ж владу просять забезпечити зарплатнею лише працівників, яких там аж троє.
Чи може школа надалі працювати та чому батьки не розглядають інший заклад як альтернативу - у сюжеті 12 каналу.
Місцеві жителі розповідають, що владці обіцяли відтермінувати закриття школи. Тепер навіть не попередили про своє рішення. Батьки ж до цього часу вкладали у школу усі сили й гроші, самотужки зробили все для комфортного навчання дітей. Єдиний нюанс – немає харчування, втім і тут альтернативу знайшли. Для перекусів облаштували приміщення, де діти їдять те, що приносять із дому.
Батьки готові й надалі підтримувати роботу школи – просять лише дати зарплати працівникам, яких тут аж троє: дві вчительки і техпрацівниця.
Обурення викликало й те, що як альтернативу для дітей обрали школу у Скулині. У цей заклад своїх діток віддавати батьки категорично проти. І про це, мовляв, не раз говорили очільнику громади. Запевняють, що діти хочуть іти в Уховецьк.
Сумніваються люди й у тому, що їхнім дітям організують нормальний доїзд до Скулина. Бо наразі єдиний варіант – рейсовий автобус. Тому, кажуть, або Уховецьк і нехай роблять дорогу, або не закривають школу. Очільник громади розповідає, що ідею з Уховецьком подавав на розгляд депутатам, втім рішення не підтримали. Відповідно єдиний можливий варіант: Скулин. Організацію доїзду дітей, запевняє Віталій Кашик, бере на себе. Шкільний автобус є.
“Ця школа по закону не має права на існування, ми не можемо її фінансувати з першого вересня. Я обов’язково з громадою, особливо з активними людьми, які переживають за село, зустрінуся і все поясню й розкажу”, – обіцяє Віталій Кашик.
Жителів Стеблів слова не гріють, вони прагнуть діалогу при зустрічі. А якщо очільник громади не знайде з ними компромісу – обіцяють скаржитися до суду.
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Чи може школа надалі працювати та чому батьки не розглядають інший заклад як альтернативу - у сюжеті 12 каналу.
Місцеві жителі розповідають, що владці обіцяли відтермінувати закриття школи. Тепер навіть не попередили про своє рішення. Батьки ж до цього часу вкладали у школу усі сили й гроші, самотужки зробили все для комфортного навчання дітей. Єдиний нюанс – немає харчування, втім і тут альтернативу знайшли. Для перекусів облаштували приміщення, де діти їдять те, що приносять із дому.
Батьки готові й надалі підтримувати роботу школи – просять лише дати зарплати працівникам, яких тут аж троє: дві вчительки і техпрацівниця.
Обурення викликало й те, що як альтернативу для дітей обрали школу у Скулині. У цей заклад своїх діток віддавати батьки категорично проти. І про це, мовляв, не раз говорили очільнику громади. Запевняють, що діти хочуть іти в Уховецьк.
Сумніваються люди й у тому, що їхнім дітям організують нормальний доїзд до Скулина. Бо наразі єдиний варіант – рейсовий автобус. Тому, кажуть, або Уховецьк і нехай роблять дорогу, або не закривають школу. Очільник громади розповідає, що ідею з Уховецьком подавав на розгляд депутатам, втім рішення не підтримали. Відповідно єдиний можливий варіант: Скулин. Організацію доїзду дітей, запевняє Віталій Кашик, бере на себе. Шкільний автобус є.
“Ця школа по закону не має права на існування, ми не можемо її фінансувати з першого вересня. Я обов’язково з громадою, особливо з активними людьми, які переживають за село, зустрінуся і все поясню й розкажу”, – обіцяє Віталій Кашик.
Жителів Стеблів слова не гріють, вони прагнуть діалогу при зустрічі. А якщо очільник громади не знайде з ними компромісу – обіцяють скаржитися до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Кожному учневі по школі і по три вчителя!
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