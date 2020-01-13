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Загубив документи: шахраї взяли кредити в банках на волинянина

Загубив документи: шахраї взяли кредити в банках на волинянина
Протягом минулої доби до поліції надійшло сім повідомлень від волинян про вчинення шахрайств. Аферисти ошукували їх у різний спосіб.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисники зняли гроші лучанки з банківської картки після того, як потерпіла ввела свої особисті дані та перейшла за вказаним шахраями інтернет-посиланням.

Двоє заявників, купуючи дрова через соціальну мережу, перерахували гроші на рахунок псевдопродавця.

Під приводом влаштування на роботу та оформлення медичної картки шахраї видурили у заявника 1300 грн. Гроші потерпілий перерахував через термінал на рахунок зловмисника.

На жителя Камінь-Каширського району аферисти оформили кредити в банках без його відома. Як з'ясувалося, напередодні чоловік загубив свої документи.

За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, які вчинили злочини.

Фото - ілюстративне

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Теги: шахраї, волиняни, схеми, поліція
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