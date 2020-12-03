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23-річний водій Porsche розбився на смерть поблизу Львова

23-річний водій Porsche розбився на смерть поблизу Львова
На дорозі сполученням «Львів-Брюховичі» поблизу Львова трапилася смертельна аварія.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня, близько 00.30, інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Porsche Cayman, 23-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою «Man TGM» під керуванням 32-річного мешканця одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок травм, отриманих під час ДТП, водій автомобіля Porsche Cayman загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

23-річний водій Porsche розбився на смерть поблизу Львова

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Теги: Львівщина, смертельна аварія, молодий хлопець
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