23-річний водій Porsche розбився на смерть поблизу Львова





Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня, близько 00.30,



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Porsche Cayman, 23-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою «Man TGM» під керуванням 32-річного мешканця одного з сіл Стрийського району.



Внаслідок травм, отриманих під час ДТП, водій автомобіля Porsche Cayman загинув на місці події.



За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі сполученням «Львів-Брюховичі» поблизу Львова трапилася смертельна аварія.Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня, близько 00.30, інформує ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Porsche Cayman, 23-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажівкою «Man TGM» під керуванням 32-річного мешканця одного з сіл Стрийського району.Внаслідок травм, отриманих під час ДТП, водій автомобіля Porsche Cayman загинув на місці події.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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