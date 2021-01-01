В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
Сьогодні, 12:35
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Так, сьогодні, 4 серпня, за даними Укргідрометцентру вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах слід очікувати град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Так, сьогодні, 4 серпня, за даними Укргідрометцентру вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах слід очікувати град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Головне фото - ілюстративне
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