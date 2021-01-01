В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди





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Так, сьогодні, 4 серпня, за даними Укргідрометцентру вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах слід очікувати град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.Так, сьогодні, 4 серпня, за даними Укргідрометцентру вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах слід очікувати град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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