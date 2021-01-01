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В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди

В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Так, сьогодні, 4 серпня, за даними Укргідрометцентру вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах слід очікувати град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Україна, негода, штормове попередження, синоптики, вітер, град
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