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Що буде із субсидіями у разі введення нового локдауну: відповідь Мінсоцполітики

Що буде із субсидіями у разі введення нового локдауну: відповідь Мінсоцполітики
Уряд подовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які після 1 жовтня можуть опиняться у «червоній» зоні у випадку нової хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Збільшені соціальні норми для розрахунку субсидії на окремі види послуг, які були запроваджені весною минулого року, будуть збережені і в наступному опалювальному сезоні для мешканців тих регіонів, які опиняться у «червоній зоні» карантину.

«Навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, були збільшені на 50 відсотків нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, адже люди знаходилися вдома, відповідно, витрачали більше цих ресурсів, а їхні доходи при цьому знизились», – зазначила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, незважаючи на те, що зараз вся Україна знаходиться у «зеленій зоні», а доходи людей почали зростати, Уряд передбачив продовження дії цього компенсаторного заходу для тих регіонів, які з початком опалювального сезону опиняться у «червоній зоні» у випадку нової хвилі коронавірусу.

«Ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершилась, по всьому світу йдуть нові спалахи. І у випадку чергової хвилі мешканці регіонів, які опиняться у «червоній зоні», автоматично отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій», – підкреслила міністр.

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Теги: субсидія, новий локдаун, Мінсоцполітика
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