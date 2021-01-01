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Справу щодо чоловіка, який у Луцьку збив батька із двома дітьми, передали до суду

Справу щодо чоловіка, який у Луцьку збив батька із двома дітьми, передали до суду
Прокурори Луцької окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 29-річного чоловіка, який у Луцьку збив батька з двома дітьми. Згодом 9-річний хлопчик помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Зауважують, що вже невдовзі винуватець аварії постане перед судом.

Згідно із санкцією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, удень 6 червня 2021 року молодик, перебуваючи за кермом автомобіля марки Ford Focus, на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Ковельській у Луцьку наїхав на 32-річного пішохода та двох його дітей – 5- і 9-річного хлопчиків.

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Теги: аварія, Луцьк
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