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Запускають новий рейс автобуса Flixbus, який їхатиме до Польщі через Луцьк

Запускають новий рейс автобуса Flixbus, який їхатиме до Польщі через Луцьк
Автобусний рейс Харків – Київ – Варшава відкриває нову «зелену» міжнародну лінію з України. Автобуси курсуватимуть через Луцьк.

Про це повідомили у пресслужбі компанії Flixbus, інформує видання «Depo.Харків».

За інформацією перевізника, рейси між Україною та Польщею відправлятимуться 2 рази на тиждень. Найближчий рейс з Києва до Варшави заплановано на 7 серпня, з Харкова - на 9 серпня.

Автобуси будуть курсувати у понеділок та п’ятницю із Харкова з відправленням о 22:25, та у середу та неділю з Варшави о 7:45, повідомляють у компанії.

Відправлення буде з Центрального автовокзалу Харкова, що на проспекті Гагаріна. Поїздка триватиме майже добу.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті чи мобільному додатку FlixBus з ціною від 999 гривень.

Новий автобус матиме такий маршрут: Харків – Полтава – Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава.

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Теги: Flixbus, автобус, Польща
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