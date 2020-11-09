На Волині майстер лісу три місяці дозволяв незаконно рубати дерева

На Волині майстер лісу постане перед судом за службову недбалість, якою державі завдана шкода на понад 400 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення майстром лісу одного з лісництв державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам ( частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України).Слідство встановило, що лісівник упродовж березня-травня 2020 року незаконно допускав проведення на ввіреній йому території рубок дерев, які не були відведені в рубку.Такими діями майстра лісу державі завдана шкода на суму понад 411 тисяч гривень – і за це він відповідатиме перед судом.Зауважимо, що санкцією частини 2 статті 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.