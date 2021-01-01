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Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО

Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО
Аби встигати обслуговувати електричні мережі 20-ти сіл Підгайцівської громади, «Комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді» придбало сучасний автомобіль з автопідйомником, яким можна керувати прямо із корзини за допомогою пульта. Однак сьогодні спецавтомобіль використали, аби врятувати життя молодим лелекам.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.

Директор комунального підприємства Михайло Котов розповів, що зранку із села Крупа зателефонували місцеві жителі із проханням звільнити двох молодих лелек, які заплутались у мотузках, які, ймовірно, принесли у гніздо разом із соломою.

Електрик громади Дмитро Демчук розповів, що працює з електромережами з 1999 року, роботи в громаді багато, іноді за день встигає ліквідувати поломки у 3-4 селах, а іноді пів дня треба на один об’єкт. Однак рятувати птахів довелось вперше. Аби визволити пернатих, вони на підйомнику піднялись до гнізда та перерізали мотузки, які зв’язали птахам крила.

За словами заступника Підгайцівського сільського голови Леоніда Гроголя, ситуацій, де потрібна вишка у громаді вистачає.

«Ми дуже задоволені придбаним спецтранспортом. Це єдиний сучасний спеціалізований автомобіль для електрика на Волині. Завдяки спецавтомобілю, продуктивність праці у рази більша. Майстру фізично легше, бо автопідйомником можна дістатися у важкодоступні місця та швидко змінити позицію натисканням кількох кнопок на пульті. У салоні автівки є кондиціонер, що важливо у мовах роботи у спеку, тим більше, що за день можна бути у селах на різних кінцях громади», - зазначив посадовець.

До слова, у цьому році комунальники Підгайцівської сільради придбали через тендерні процедури вакумний-сміттєзбирач, новий сміттєвоз та самоскид.



Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО
Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО
Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО
Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО
Заплутались у мотузках: у громаді на Волині врятували лелек. ВІДЕО

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Теги: Підгайцівська громада, допомога, лелека
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