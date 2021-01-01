Україна здобула перше «золото» на Олімпійський іграх: його виграв борець Беленюк

Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Ігор у Токіо. У фіналі Жан Беленюк здолав триразового призера чемпіонатів світу - угорця Віктора Лорінца.



Про це повідомляє



Для Беленюка фінал Олімпіади у Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до цієї стадії, але у підсумку виборов лише "срібло", поступившись росіянину Давіду Чакватадзе.



У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший та другий номери рейтингу. При цьому Беленюк був другим номером - Лорінц його очолював.



Беленюк був другим українським борцем, який вийшов у середу, 4 липня, на фінальну сутичку. Перед українцем Парвіз Насібов намагався здобути "золото" у вазі до 67 кг, але програв у фіналі іранцеві Мохаммадреза Гараї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українець- олімпійський чемпіон Ігор у Токіо. У фіналі Жан Беленюк здолав триразового призера чемпіонатів світу - угорцяПро це повідомляє "Суспільне спорт". Для Беленюка фінал Олімпіади у Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до цієї стадії, але у підсумку виборов лише "срібло", поступившись росіянину Давіду Чакватадзе.У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший та другий номери рейтингу. При цьому Беленюк був другим номером - Лорінц його очолював.Беленюк був другим українським борцем, який вийшов у середу, 4 липня, на фінальну сутичку. Перед українцем Парвіз Насібов намагався здобути "золото" у вазі до 67 кг, але програв у фіналі іранцеві Мохаммадреза Гараї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію