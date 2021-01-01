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Україна здобула перше «золото» на Олімпійський іграх: його виграв борець Беленюк

Україна здобула перше «золото» на Олімпійський іграх: його виграв борець Беленюк
Українець Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Ігор у Токіо. У фіналі Жан Беленюк здолав триразового призера чемпіонатів світу - угорця Віктора Лорінца.

Про це повідомляє "Суспільне спорт".

Для Беленюка фінал Олімпіади у Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до цієї стадії, але у підсумку виборов лише "срібло", поступившись росіянину Давіду Чакватадзе.

У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший та другий номери рейтингу. При цьому Беленюк був другим номером - Лорінц його очолював.

Беленюк був другим українським борцем, який вийшов у середу, 4 липня, на фінальну сутичку. Перед українцем Парвіз Насібов намагався здобути "золото" у вазі до 67 кг, але програв у фіналі іранцеві Мохаммадреза Гараї.


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Теги: борець, перше золото, Україна, Токіо
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