Схема волинських посадовців-земельників майже на мільйон: як їх покарали





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 14-го липня, пише



Ще у червні 2010-го року колишній головній бухгалтерці Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» тодішня начальниця філії запропонувала незаконний підробіток. Вони фіктивно влаштовували на підприємство працівників на різні посади. Таким чином отримували незаконний прибуток та нараховували заробітну плату за роботу, яку насправді ніхто не виконував.



Як йдеться у матеріалах справи, головна бухгалтерка мала контролювати виконання вказівок начальниками відділів щодо виготовлення ними фіктивних документів необхідних для нарахування заробітної плати та нараховувати заробітну плату, грошову винагороду за фіктивними документами. Цим вона займалась до серпня 2013-го року.



Окрім них, з грудня 2010-го року до схеми поступово почали входити й інші працівники підприємства. Зокрема, заступник начальника філії, начальник управління державного земельного кадастру; начальник Володимир-Волинського виробничого відділу; начальник відділу ведення Державного земельного кадастру; начальник планово-економічного відділу; заступник головного бухгалтера; бухгалтер 1-ї категорії, касир Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК». Свою незаконну діяльність вони вели з грудня 2010-го до січня 2014-го року. Загалом Волинська обласна прокуратура повідомляла про дев’ятьох осіб, які входили до угрупування. Розслідування їх діяльності розпочали ще в 2013 році, а до суду справу передали у травні 2015-го.



У вироку зазначають, що посадовці привласнили 806 646 грн, які належали Волинській регіональній філії ДП «Центр ДЗК». Загалом же вони заволоділи та розтратили 1,24 млн грн.



Після шести років судів 9-го червня цього року колишня головна бухгалтерка уклала угоду з прокурором Олегом Ковальчуком про визнання винуватості. Її затвердила колегія суддів під головуванням Вячеслава Покидюка.



При винесенні вироку вони врахували, що Людмила Гижа похилого віку, несудима, частково відшкодувала завдані збитки, має позитивну характеристику. Відтак, судді визнали її винною та вирішили не відправляти жінку за ґрати, а дали їй два роки іспитового строку. Так, упродовж цього часу вона має повідмляти про зміну місця проживання, не виїжджати за межі країни та періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. На цей вирок упродовж 30-ти днів ще може бути подана апеляція.



До слова, раніше Волинська обласна прокуратура повідомляла, що начальниця відділу Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з квітня 2015 року перебувала в розшуку та наприкінці грудня 2017 року її було затримано в Аргентині. Посадовиця відшкодувала усі завдані збитки. А суд визнав її винною у вчинених злочинах, призначив 425 тис. грн штрафу та позбавив права три роки обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-управлінських та господарсько-фінансових функцій в органах влади та місцевого самоврядування.



Як раніше писало ІА «Волинські новини» Луцький міськрайонний суд також виніс вирок бухгалтерці 1-ї категорії, а в подальшому, начальниці сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «Центру ДЗК», яка була учасницею цієї схеми. Суд затвердив її угоду з прокурором про визнання винуватості та призначив їй 425 тис. грн штрафу. Окрім того, її позбавили права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки без конфіскації майна.



Наразі у суді також перебуває справа інших учасників цієї незаконної схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишня головна бухгалтерка Волинської регіональної філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру» Людмила Гижа, яка спільно з колегами привласнила понад 806 тис. грн, що належали підприємству, уникла тюрми. Група посадовців організувала цілу схему, за якою вони підробляли документи та наймали на роботу фіктивних працівників.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 14-го липня, пише "Сила правди". Ще у червні 2010-го року колишній головній бухгалтерці Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» тодішня начальниця філії запропонувала незаконний підробіток. Вони фіктивно влаштовували на підприємство працівників на різні посади. Таким чином отримували незаконний прибуток та нараховували заробітну плату за роботу, яку насправді ніхто не виконував.Як йдеться у матеріалах справи, головна бухгалтерка мала контролювати виконання вказівок начальниками відділів щодо виготовлення ними фіктивних документів необхідних для нарахування заробітної плати та нараховувати заробітну плату, грошову винагороду за фіктивними документами. Цим вона займалась до серпня 2013-го року.Окрім них, з грудня 2010-го року до схеми поступово почали входити й інші працівники підприємства. Зокрема, заступник начальника філії, начальник управління державного земельного кадастру; начальник Володимир-Волинського виробничого відділу; начальник відділу ведення Державного земельного кадастру; начальник планово-економічного відділу; заступник головного бухгалтера; бухгалтер 1-ї категорії, касир Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК». Свою незаконну діяльність вони вели з грудня 2010-го до січня 2014-го року. Загалом Волинська обласна прокуратура повідомляла про дев’ятьох осіб, які входили до угрупування. Розслідування їх діяльності розпочали ще в 2013 році, а до суду справу передали у травні 2015-го.У вироку зазначають, що посадовці привласнили 806 646 грн, які належали Волинській регіональній філії ДП «Центр ДЗК». Загалом же вони заволоділи та розтратили 1,24 млн грн.Після шести років судів 9-го червня цього року колишня головна бухгалтерка уклала угоду з прокурором Олегом Ковальчуком про визнання винуватості. Її затвердила колегія суддів під головуванням Вячеслава Покидюка.При винесенні вироку вони врахували, що Людмила Гижа похилого віку, несудима, частково відшкодувала завдані збитки, має позитивну характеристику. Відтак, судді визнали її винною та вирішили не відправляти жінку за ґрати, а дали їй два роки іспитового строку. Так, упродовж цього часу вона має повідмляти про зміну місця проживання, не виїжджати за межі країни та періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. На цей вирок упродовж 30-ти днів ще може бути подана апеляція.До слова, раніше Волинська обласна прокуратура повідомляла, що начальниця відділу Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» з квітня 2015 року перебувала в розшуку та наприкінці грудня 2017 року її було затримано в Аргентині. Посадовиця відшкодувала усі завдані збитки. А суд визнав її винною у вчинених злочинах, призначив 425 тис. грн штрафу та позбавив права три роки обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-управлінських та господарсько-фінансових функцій в органах влади та місцевого самоврядування.Як раніше писало ІА «Волинські новини» Луцький міськрайонний суд також виніс вирок бухгалтерці 1-ї категорії, а в подальшому, начальниці сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «Центру ДЗК», яка була учасницею цієї схеми. Суд затвердив її угоду з прокурором про визнання винуватості та призначив їй 425 тис. грн штрафу. Окрім того, її позбавили права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки без конфіскації майна.Наразі у суді також перебуває справа інших учасників цієї незаконної схеми.

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