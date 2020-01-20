Моторошна смертельна аварія поблизу Луцька: експоліцейському Єпіфановичу винесли вирок

Геннадія Єпіфановича засудили до дев'яти з половиною років позбавлення волі. Чоловіка обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП.



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Окрім позбавлення волі, чоловіка позбавили права керування автомобілем на три роки. Суд повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати.



Родина жінки, яка загинула під час аварії і була пасажиркою таксиста, поки вирішила не подавати цивільного позову про компенсацію шкоди.



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В останньому слові у суді Геннадій Єпіфанович сказав, що погодиться з вироком Ківерцівського районного суду, але його права були порушенні та він буде подавати апеляційну скаргу.



Що відомо:



- Смертельна аварія, у вчиненні якої обвинувачують екс-керівника карного розшуку міліції Луцька Геннадія Єпіфановича, трапилася 21 лютого 2019 року на автодорозі Луцьк – Маневичі. Чоловік на Мерседесі врізався у машину таксі. 44-річний водій таксі Олег Мирошников та 32-річна пасажирка Софія Швець загинули на місці, її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації.

- Геннадій Єпіфанович затримали на місці ДТП. Результати експертизи того дня показали, що екс-правоохоронець був напідпитку.

- У вересні 2019-го Рівненський апеляційний суд розглядав скаргу адвоката Анатолія Бакаєвича на можливу некомпетентність Ківерцівського районного суду. Обвинувачений просив відпустити його під домашній арешт. Колегія суддів підтримала рішення суду першої інстанції та залишила Єпіфановича під вартою.

- В січні 2020-го у Ківерцівському районному суді допитали останнього свідка у справі. Всього суд заслухав 11 свідків аварії.

21 липня, після майже семи годин розгляду справи колишньому очільнику карного розшуку Волині Геннадію Єпіфановичу продовжили термін тримання під вартою ще на 60 діб без права внесення застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районному суді 4 серпня винесли вирок. Очільника карного розшуку Волинізасудили до дев'яти з половиною років позбавлення волі. Чоловіка обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП.Про це повідомляє "Суспільне Волині" Окрім позбавлення волі, чоловіка позбавили права керування автомобілем на три роки. Суд повністю задовольнив вимогу родини таксиста, який загинув в аварії стягнути моральну та матеріальну шкоду у розмірі 600 тисяч гривень та судові витрати.Родина жінки, яка загинула під час аварії і була пасажиркою таксиста, поки вирішила не подавати цивільного позову про компенсацію шкоди.В останньому слові у суді Геннадій Єпіфанович сказав, що погодиться з вироком Ківерцівського районного суду, але його права були порушенні та він буде подавати апеляційну скаргу.- Смертельна аварія, у вчиненні якої обвинувачують екс-керівника карного розшуку міліції Луцька Геннадія Єпіфановича,Чоловік на Мерседесі врізався у машину таксі. 44-річний водій таксі Олег Мирошников та 32-річна пасажирка Софія Швець загинули на місці, її дев'ятирічна річна донька потрапила до реанімації.- Геннадій Єпіфанович затримали на місці ДТП. Результати експертизи того дня показали, що екс-правоохоронець був напідпитку.- У вересні 2019-го Рівненський апеляційний суд розглядав скаргу адвоката Анатолія Бакаєвича на можливу некомпетентність Ківерцівського районного суду. Обвинувачений просив відпустити його під домашній арешт. Колегія суддів підтримала рішення суду першої інстанції та залишила Єпіфановича під вартою.- В січні 2020-го у Ківерцівському районному суді допитали останнього свідка у справі.розшуку Волині Геннадію Єпіфановичу продовжили термін тримання під вартою ще на 60 діб без права внесення застави.

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