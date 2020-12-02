вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік напився отрути для жуків, аби його кохана не їхала на заробітки

На Волині чоловік напився отрути для жуків, аби його кохана не їхала на заробітки
У Волинській області чоловік намагався спинити дружину, яка збиралася на заробітки за кордон, у будь який спосіб. Щоб не дати їй поїхати, він напився отрути від жуків.

Про це повідомляє "Волинь".

Інцидент стався у Горохові Волинської області. 46-річний чоловік не хотів аби його дружина поїхала за кордон на заробітки, тож вирішив її залишити вдома у небезпечний спосіб. Чоловік напився отрути від шкідників і потрапив до лікарні.

Чоловіка доправили до реанімаційного відділення КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" у важкому стані. Медикам вдалося "відкачали" чоловіка. Зараз його життю нічого не загрожує.

Чи подіяв такий спосіб на дружину, щоб вона залишилася в Україні, не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: жуки, отрута
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому пологовому будинку використовують новітню мобільну рентген систему. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Як на Волині відзначатимуть День Незалежності. ПРОГРАМА
Сьогодні, 16:46
На Волині чоловік напився отрути для жуків, аби його кохана не їхала на заробітки
Сьогодні, 16:18
Моторошна смертельна аварія поблизу Луцька: експоліцейському Єпіфановичу винесли вирок
Сьогодні, 15:58
Схема волинських посадовців-земельників майже на мільйон: як їх покарали
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер На Волині чоловік випив препарат, яким кроплять городину і ледь не помер
29 червень, 11:40
Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-річна дівчина отруїлася пігулками Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-річна дівчина отруїлася пігулками
23 лютий, 17:55
У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
02 грудень, 2020, 20:37
Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту
17 листопад, 2020, 00:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли 27-річну лучанку, яка не повернулася з роботи
Сьогодні, 17:24
 0
Зінченко, Модрич, Магвайр: лучанин колекціонує футболки відомих футболістів. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
Екоінспектори виграли суд у сільради на Волині, голова якої не допустив їх до перевірки
Сьогодні, 17:08
 0
У луцькому пологовому будинку використовують новітню мобільну рентген систему. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Як на Волині відзначатимуть День Незалежності. ПРОГРАМА
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8