На Волині чоловік напився отрути для жуків, аби його кохана не їхала на заробітки
Сьогодні, 16:18
У Волинській області чоловік намагався спинити дружину, яка збиралася на заробітки за кордон, у будь який спосіб. Щоб не дати їй поїхати, він напився отрути від жуків.
Про це повідомляє "Волинь".
Інцидент стався у Горохові Волинської області. 46-річний чоловік не хотів аби його дружина поїхала за кордон на заробітки, тож вирішив її залишити вдома у небезпечний спосіб. Чоловік напився отрути від шкідників і потрапив до лікарні.
Чоловіка доправили до реанімаційного відділення КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" у важкому стані. Медикам вдалося "відкачали" чоловіка. Зараз його життю нічого не загрожує.
Чи подіяв такий спосіб на дружину, щоб вона залишилася в Україні, не повідомляють.
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Про це повідомляє "Волинь".
Інцидент стався у Горохові Волинської області. 46-річний чоловік не хотів аби його дружина поїхала за кордон на заробітки, тож вирішив її залишити вдома у небезпечний спосіб. Чоловік напився отрути від шкідників і потрапив до лікарні.
Чоловіка доправили до реанімаційного відділення КП "Горохівська багатопрофільна лікарня" у важкому стані. Медикам вдалося "відкачали" чоловіка. Зараз його життю нічого не загрожує.
Чи подіяв такий спосіб на дружину, щоб вона залишилася в Україні, не повідомляють.
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