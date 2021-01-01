Де на Волині будуть відключати світло 5 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-218 09:00-17:00 - с. Фалемичі: вул. Набережна, Центральна, Перспективна.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л 3 КТП-138 09:00-17:00 - с. Маркелівка: вул. Пасічна, Центральна, ФАП, магазини.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 201 09:00-17:00 - с. Заріччя: вул. Героїв Майдану, Стемковського, Набережна, магазин.1. ПЛ0,4кВ від КТП545 09:00-17:00 - с.Мирне: вул. Миру, Сенкевичівське СТ – магазин с.Мирне.2. КТП155 10:00-13:00 - с.Пустомити: вул. Лісова, вул. Під гаєм.3. КТП321 13:00-17:00 - с. Ощів: вул. Лесі Українки.1. КТП№270 Л-2,Л-3 09:30-16:30 - с.Грибовиця: вул. Гурна, ФГ "Дари Волині".2. КТП№286 10:00-17:00 - с. Старосілля: вул. Л. Українки, школа, церква.3. КТП№21 Л-1 09:30-17:00 - с. Павлівка: вул. Незалежності, ЦНАП, ФОП Остапчук, Хом’як О.Я, Сопронюк, Гаврилюк, Михняк.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП 305 09:00–17:00 - м. Камінь–Каширський, вул. Гагаріна 1-031, Шевченка 35-47, Будинок юнацької творчості, магазин № 13, казначейство, церква ПЦУ, ПП Шумік Н. М., ПП Пилипчук Р. В.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП 411 09:00–17:00 - с. Оленине: вул. Комсомольська, Козацька, Руденська.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25384 10:00-16:00 - с. Дачне: вул. О. Кошового, вул. Дружби, Відділ освіти, ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ, Табір Ол.Кошового.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25180 09:00-17:00 - с.Тростянець: вул. Набережна, вул. Вишнева, вул. Волі, 25-57/непарні/,34-72/парні.3. 3. ПЛ 10 кВ 70-01 09:00-20:00 - с. Дачне: вул. Ів. Франка,2-10/парні/, вул.Залізнична, 29, 31, 33, вул.Молодіжка, 2-20/парні8,1-7/непарні/, 35, с. Сапогів, с.Прилуцьке, вул. Соборностівул. 6-ий Гон, 1-30, ТзОВ ІЗВУД, РГ святих жінок мироносиць УПЦ, Климчук О В, Клиома сервис.4. ПЛ 10 кВ 108-03 10:00-12:00 - с. Небіжка, с. Дачне, с. Озерце, Озерецькі бані, ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь", ФОП Фещук Ольга Іванівна, ПП "Корсар", Ківерцівське сільське споживче товариство, Відділ освіти, ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ, ФОП Лащук Лілія Миколаївна, Побут.споживач Зайцева Анелія Аркадіївна, ДП "Прикарпатзахідтранс", ПЗ ВАТ, Трубопровідного тр, Побут.споживач Панасюк М.В., ФОП Глушко Галина Михайлівна, ТзОВ "Царство Нептуна", Рак Галина Іванівна.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №287 09:00-17:00 - с. Будище: вул. Івана Франка, Ковельське МТМО, Колодяжненська сільська Рада.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №451 09:00-17:00 - м. Ковель: вул. Брестська; вул. Кутузова, ФО Товстенюк Л.А, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ, "ВОЛИНЬГАЗ", ФОП Романчук Р.М, Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод, ТзОВ "Торгово-будівельне підприємство "Альянс".3. ПЛ-0,4кВ від ТП №249 09:00-17:00 - с. Перковичі, ФОП Димчук О.О, Свято-Михайлівська релігійна громада, Української православної церкви, Білашівська сільська Рада, Ковельське МТМО.4. ПС-20 «Люблинець» 09:00-17:00 - смт Люблинець, с.Кругель, с.Нові Кошари, с.Старі Кошари, с.Мощена, с.Черкаси, с.Довгоноси, с.Дубове, м.Ковель, ТзОВ «Вілена-М», Успенська церква с.Доротище, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ, "ВОЛИНЬГАЗ", Відділ освіти Ковельської районної державної Адміністрації, Ковельське МТМО, Дубівське споживче товариство, Доротищенська сільська Рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Фермерське господарство "Мощена", ФО Оліферук І.Й, СТзОВ "Україна", Ф.о.Якимчук М.П, ФОП Чапко С.А, Дубівська сільська рада, ФОП Пініс І.О, ФОП Синьчук О.А, ФОП Гурська А.С, Ф.о. Попіка Л.С, Свято-Юріївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату, ФОП Оніщук В.П, ФОП Іллюх О.В, ФОП Якимчук О.М, ФОП Літус В.І, Ковельське міжрайонне управління водного Господарства, СТзОВ "Україна", Орган самоорганізації населення (будинковий комітет) "Водник", Філія "Оператор газотранспортної системи України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз", Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ, Ф.О.Балецький П.Д, Ф.О.Балецька В.П, ТзОВ "Ковель-Вапно", ФО Білецький М.М, ФОП Панасюк Р.В, Ф.О.Білецький М.В, Ф.О.Самойліч Н.М, Ф.О.Дорошук В.П, ФОП Шепшелей Л.Й, Ковельська районна спілка споживчих товариств, ФОП Давидюк О.В, ФОП Семенюк Л.І, ФОП Грицюк К.Т, ФОП Васковець В.М, ПП "Траст", ФО Горін В.О, ФОП Сімішкур М.А, ФОП Буднік Є.А, ФОП Воробей Н.М, Ф.О.Онищук Т.М, ФОП Осійчук К.П, ФОП Мартинюк П.П, ФОП Демчук В.Л, ФОП Пінчук Н.Л, ФОП Гавришук Л.С, ФОП Подошик В.В, ФОП Жмуйда Н.Ю, ФОП Юрко Л.В, ФОП Козак В.І, ФОП Фалько О.П, ФОП Воробей Н.М, Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Одет", Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області, Люблинецький ліцей Волинської обласної ради, Релігійна громада апостола Іоанна Богослова УПЦ, ФОП Куденчук О.П, ФОП Божичко С.В, ФОП Шевчик В.Л, ФО Герасимук М.В, Ф.О. Онищук В.В, КП АТП-0262, Свято-Пантелеймонівська релігійна громада УПЦ КП, ФОП Солодуха В.Л, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, Селянське –фермерське господарство "Фасти", Квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський, Філія "Оператор газотранспортної системи України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз", ПАТ "Ковельське шляхово-будівельне управління №63", Товариство власників квартир, ФОП Масловський М.А, ФОП Чик С.Є, ОСББ"Шкільна 2", ФОП Доннікова О.П, Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Шкільна" 6, ФОП Буднік Є.А, Ф.О.Буднік О.А, ТзОВ "ЛІНК ПРОМ", ПАТ "ВФ УКРАЇНА", ФО Холонюк Ю.В, Фермерське господарство "Кошара", ФОП Зуб С.М, ФО Юхимук Н.М, ФОП Коваль С.В, Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного" Церква Святого Іоанна Богослова с. Ст. Кошари, ФОП Шворак В.П, ФГ "Білинська бджілка", Фізична особа Чирук Н.А, ФОП Чирук О.М, ФОП Сачук А.В, ТзОВ "УКРДОРС", Ф.О.Безверхий І.І, Фізична особа Мовчан А.К, ФОП Козел О.О.1. Л-2 від ЩТП-70 09:00-17:00 - с. Затурці: вул. Липинського.2. КТП-5 09:00-13:00 - смт Локачі: вул. Володимирська, вул. Малиновської, вул. Перемоги, вул. Миру.3. Л-3 від КТП-122 09:00-17:00 - с. Привітне: вул. Набережна.4. КТП-13 13:00-17:00 - смт Локачі: вул. Г. Майдану, ТзОВ "Амарант-Фарм", ФОП Шуклін О. М.1. ТП-261 ІІ-СШ 0,4кВ Монтаж обліку 13:30-17:00 - с. Липини, вул. Шевченка, вул. Теремнівська, 98а, 98б, 98в, 98д, 98з, Психіатрична лікарня вв. №2.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ 04кВ КТП-203 09:00-17:00 - с. Вербівка.2. ПЛ 04кВ КТП-182 09:00-17:00 - с. Затишшя.3. ПЛ 04кВ КТП-165 09:00-17:00 - с. Підгородно (Застав’я).4. ПЛ 04кВ КТП-83 09:00-17:00 - с. Прирічя.5. ПЛ 10кВЛ 26-04 від ВН 181 до КР32 КТП 312 09:00-17:00 - с. Саміличі, ПАТ"Укртелеком" Волинська філія. ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО", поч.школа с.Самійличі, медпункт, ФОП Гінайло Л.Д., клуб с. Самійличі, маг.с.Самійличі,церква Святого великомученика Дмитра Солунськогоє, УДППЗ"УКРПОШТА", ФОП Чак Домина Іванівна.6. ПЛ 04кВ КТП 265 09:00-17:00 - с. Залісся, клуб, магазин.1. ПЛ-10кВ Л-10-03 від ПС 110 Любешів до ЛР-30 10:00-17:00 - с. Рудка, Наїздово, Коновка, смт Любешів (Березня Частково), магазин; клуб; приміщення зерноскладу; ФАП; пилорама; церква; школа, ПрАТ «Київстар», ФОП Пугач М.О.; ФОП Михайлюк Г.О., майстерня; КРРТ;ФОП Хвесик М.С, ФОП Швайко О.П., ФОП Хвесик І.М., забійний цех, ФОП Бубало О.С.1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 - с. Чорниж, Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС».2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33097 10:00-17:00 - с. Хряськ, СВК "Зоря" – ферма; зерносховище.3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33086 11:00-17:00 - с. Колодії, водонапірна башта; молитовний будинок.1. КТП-88 Л-1 09:00-17:00 - с. Шахтарське: вул.Дубинська, вул. Польова, вул. Шахтарська, вул.Нововолинська 7.1. ПЛ-10 кВ № 66-05 (Т.О.) 09:30-17:00 - с. Комарово, СШ Котельня с.Комарово, УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ратне, ФАП с.Комарово, ФОП Глушко Анатолій Андрійович, Фізична особа Олексюк Яків Миколайович, Фізична особа Олексюк Сергій Миколайович.2. Л-1 ТП № 125 (К.Р.) 09:30-17:00 - с.Панасі.3. ТП № 104 (Т.О.) 10:00-16:00 - с.Тур.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 09:00-17:00 - с. Линівка: вулиця Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 09:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 09:00-17:00 - с. Мильськ: картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 09:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Шкільна, Першотравнева, Миру, Молодіжна, церква, контора с/р, школа, клуб, дитячий садок, магазин, ФАП, магазин Шепелюк Г.В., насосна.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 09:00-17:00 - с. Щурин: вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-0,4кВ ТП-36396 09:00-17:00 - с. Кременець.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 09:00-17:00 - смт Дубище: вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36478 09:00-17:00 - с. Мильськ: вул. Весела, Кільцева, Першотравнева, Незалежності.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 09:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 09:00-17:00 - с. Щурин: вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 09:00-17:00 - с. Рудня (повністю), с. Валерянівка (повністю), м.Рожище: вул.Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 09:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-0,4кВ КТП-36011 09:00-17:00 - с. Залісці: вул. Молодіжна, Колгоспна, Паркова, ДКУ, телятник Долюк В. В.16. ПЛ-0,4кВ КТП-36013 09:00-17:00 - с. Залісці: вул. Центральна, Лесі Українки, контора с/р, клуб, магазин.17. ПЛ-0,4кВ КТП-36030 09:00-17:00 - с. Топільне: вул. Квітнева, Миру, Ювілейна, зерносховище ФОП Скрипчук А.М., телятник Грабарчук В.Є.18. ПЛ-0,4кВ КТП-36054 09:00-17:00 - с. Духче: вул. Миру, Тиха, Спортивна, Травнева, Набережна, магазин Петров В.Г., Демчук З.Ф., ФАП, артсвердловина, школа, клуб.19. ПЛ-0,4кВ КТП-36070 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чайковського,Лермонтова, Кольцова, К. Шилокадзе, дитячий садок, магазин Лактік.20. ПЛ-0,4кВ КТП-36094 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гагаріна, 1 Травня, Грушевського, Леся Курбаса, Кармелюка, Хмельницького, костел, майстерня ПЖКГ, школа, санітарно-епідеміологічна станція, п-ць Стоцький, ПП «Черемош», ОК «СтартАвто».21. ПЛ-0,4кВ КТП-36145 9:00-17:00 - с. Духче: вул. Спортивна, Травнева, пилорама Дунай.22. ПЛ-0,4кВ КТП-36248 09:00-17:00 - с. Топільне: Квітнева, Миру, Садова, торговий павільйон.23. ПЛ-0,4кВ КТП-36383 09:00-17:00 - с. Літогоща: вул. Тананайка, дитячий садок, станція стільникового зв’язку «Київстар», артсвердловина.24. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Літогоща: СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.1. ПЛ-10кВ Л-13:02 до ЛР-87 10:00-17:00 - с.Буцинь: вул. Гірка, с.Нова: Воля, с.Шкроби.2. ПЛ-10кВ Л-93-01 від ЛР-62 10:00-17:00 - с.Паридуби: ПП-Ханко, Школа.3. ПЛ-10кВ Л-57-04 від ЗТП-37ком №8. 10:00-17:00 - с.Дубечно: вул. Промислова, Заводська, Ставкова, Зелена, Незалежності, Робітнича, с.Рокита (повністю).Вимкнень споживачів не заплановано.