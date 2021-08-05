Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 5 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроз.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.
Як йдеться на сайті Sinoptik, завтра у Луцьку весь день буде хмарним. Уночі очікується дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. Температура вночі 17-15⁰, вдень 19-22⁰.
Також синоптики попереджають про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰, вдень 20-25⁰.
Як йдеться на сайті Sinoptik, завтра у Луцьку весь день буде хмарним. Уночі очікується дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову. Температура вночі 17-15⁰, вдень 19-22⁰.
Також синоптики попереджають про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, град, діаметром 6-19 мм, та грозу.
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