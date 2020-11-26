У луцькому пологовому будинку використовують новітню мобільну рентген систему. ФОТО

20 липня 2021 року КП “Луцький клінічний пологовий будинок” отримав ліцензію на користування мобільною рентген системою IMAX 101А, що була придбана ще у лютому 2021 року за 1 760 000 грн.Наявність такого рентген обладнання – одна з обов’язкових вимог НСЗУ в умовах закупівлі медичних послуг за всіма напрямками надання медичної допомоги, йдеться на сайті міськради.Придбання настільки дороговартісного обладнання стало можливим завдяки співпраці Луцької міської ради, пологового будинку та Національної служби здоров’я України.Сьогодні міський головата його заступникоглянули нове обладнання та ознайомилися із особливостями роботи.За словами директора Луцького клінічного пологового будинку, мобільна рентген система IMAX 101А оптимально поєднує в собі надійність, універсальність і простоту управління, забезпечуючи цим виконання точних і безпечних рентгенографічних досліджень. Обстежити пацієнтів таким рентгеном швидко та зручно, завдяки простому керуванню, а також, що важливо — мобільності приладу: за потреби обладнання можна оперативно перевезти до іншої палати, швидко увімкнути та повернутись до роботи.За допомогою ІМАХ 101А лікарі вже за декілька хвилин отримують точний результат у електронному вигляді та можуть діагностувати хвороби й відхилення. Робоча станція рентген системи працює з ноутбуком, не вимагаючи підключення до мережі, що дає змогу швидко передавати зображення. Пристрій оснащено дозиметрами для контролю радіологічних процедур, захистом від перенапруги, надлишкового струму, перевантаження.Окрім того, керівник пологового будинку представив посадовцям новостворений клуб “Щасливе материнство”, який зможуть відвідати вагітні, котрі перебувають на збереженні вагітності. Тут майбутні мами зможуть спілкуватися з медичними працівниками різного фаху щодо процесу пологової діяльності, знеболення під час пологів, технік дихання і розслаблення в цей період, отримати навички грудного вигодовування та догляду за немовлям. Мета клубу – допомогти жінкам впевнено і спокійно підійти до періоду народження малюка.