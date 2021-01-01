Екоінспектори виграли суд у сільради на Волині, голова якої не допустив їх до перевірки





Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Нагадаємо, у квітні екоінспекторів



Сільський голова звернувся до Рожищенського суду і аргументував, що не допустив інспекторів, тому що Копачівська сільська рада не включена до річного плану перевіркок, адже зараз вже існує Копачівська територіальна громада. Суд скасував постанову Інспекції про накладення адмінстягнення на голову, але підтримав законність проведення перевірки екоінспекторами. Проте інспекція подала апеляцію до Восьмого апеляційного суду і виграла справу.



Суд погодився з позицією інспекції, що Копачівська сільська рада є представницьким органом Копачівської об'єднаної територіальної громади, у зв'язку з чим були відсутні підстави для його недопуску до перевірки.



Також за рішенням суду сільський голова повинен буде сплатити штраф за недопуск до перевірки згідно статті 188-5 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восьмий апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу Державної екологічної інспекції у Волинській області.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Нагадаємо, у квітні екоінспекторів не допустили до планової перевірки Копачівської сільської ради. Це єдиний орган місцевого самоврядування у Волинській області, який кілька років не допускає працівників екоінспекції до перевірки. На сільського голову склали протокол та виписали штраф за недопуск до перевірки.Сільський голова звернувся до Рожищенського суду і аргументував, що не допустив інспекторів, тому що Копачівська сільська рада не включена до річного плану перевіркок, адже зараз вже існує Копачівська територіальна громада. Суд скасував постанову Інспекції про накладення адмінстягнення на голову, але підтримав законність проведення перевірки екоінспекторами. Проте інспекція подала апеляцію до Восьмого апеляційного суду і виграла справу.Суд погодився з позицією інспекції, що Копачівська сільська рада є представницьким органом Копачівської об'єднаної територіальної громади, у зв'язку з чим були відсутні підстави для його недопуску до перевірки.Також за рішенням суду сільський голова повинен буде сплатити штраф за недопуск до перевірки згідно статті 188-5 КУпАП.

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