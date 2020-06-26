На Волині затримали банду, організовану «кримінальним авторитетом». ФОТО

Угрупування із трьох осіб правоохоронці затримали сьогодні, 4 серпня, у Ковелі під час вчинення ними чергового злочину. Слідчі дії тривають.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що співробітники управління карного розшуку протягом кількох місяців проводили заходи, спрямованні на документування злочинної діяльності групи. Слідчі дії тривали у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.Сьогодні ж, 4 серпня, правоохоронці затримали зловмисників на гарячому після крадіжки цінностей із сейфу 45-річного волинянина.Усі правопорушники - волиняни, вони у минулому притягувалися до кримінальної відповідальності. Організатор угрупування – місцевий «кримінальний авторитет», йому 65 років.«Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення їм підозри, слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу. Зараз триває низка санкціонованих обшуків з метою збору доказової бази злочинної діяльності групи на території міста Ковеля та області», – зазначив начальник ГУНП у Волинській областіВстановили, що затримані причетні до щонайменше п’яти злочинів майнового характеру, вчинених у 2021 році на території Волині.Нині правоохоронці встановлюють причетність цих осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень на території Волинської області. Досудове розслідування триває.