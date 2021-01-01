Найбільшій будівельній організації України - 10 років. Хто з волинян був на святкуванні? ФОТО*

Іпотека від держави під 7%, оновлення застарілих радянських ДБН-ів, зменшення кількості дозволів на будівництво, скасування для забудовників обов’язкової плати за розбудову навколишньої інфраструктури - це лише декілька ініціатив із великого переліку справ Конфедерації будівельників України.КБУ розпочала роботу десять років тому і зараз це найчисельніше та найпотужніше професійне об’єднання в країні. До складу КБУ наразі входить понад 700 компаній. Святкові заходи з нагоди 10-річчя організації відбулися у Києві в вівторок, 3 серпня.Перед офіційним святкуванням відбулась дискусійна онлайн-панель “Посткарантинний девелопмент: чого очікувати будівельному ринку?”, в якій взяли участь представники провідних регіональних компаній.Висновками про те, як працювали в умовах пандемії, поділився керівник Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.“Ми не зупинили будівництво і це було найбільш правильне рішення за час карантину. З’явилося багато ризиків, ми не розуміли, чи не перестануть люди купувати житло, не були впевнені в термінах поставки будматеріалів, дозвільні організації почали працювати дистанційно і це теж загрожувало ще більшим затягуванням часу. Але ми продумали усі ці ризики наперед і справились з ситуацією. До речі, в пік карантину 30 травня 2020 року здали в експлуатацію один із будинків ЖК “Супернова”, а в жовтні - ще й ЖК “Юпітер”. Як результат, після року карантину ми збільшили фінансові надходження і об’єми будівництва на 25%”, - розповів забудовник.Усі учасники дискусійної панелі погодилися, що на ринку будівництва зараз відчувається пожвавлення і попри прогнози щодо збільшення вартості житла, будівельні компанії сміливо стартують з новими проектами.Регіональні учасники дискусійної панелі про будівництво після пандеміїАндрій Разумовський розповів про те, як “Інвестор” працював під час карантинуСвятковий захід розпочав керівник КБУ Лев Парцхаладзе. У своєму виступі він підсумував головні здобутки організації за 10 років, а також розповів про наступні кроки, які організація планує зробити для успіху будівельного бізнесу в Україні. А також оголосив про нагородження найактивніших учасників об’єднання спеціальними відзнаками “Надійному партнеру”.Серед волинських компаній такі нагороди дісталися компанії “Інвестор” та ПрАТ “Луцький домобудівельний комбінат”. Генеральний директор ЛДБК Руслан Вайман усі 10 років активно співпрацював із КБУ.Андрій Разумовський отримав від КБУ подяку “Надійному партнеру”Руслан Вайман також отримав нагороду “10 років із КБУ”“Будівельники пережили дуже складний 2020 рік, зберегли колективи і навіть показали приріст в роботі. Це вдалося в тому числі завдяки створенню 10 років тому Конфедерації. Хочу також сьогодні пригадати автора цієї ідеї - Володимира Поляченка, з чиєї ініціативи і з’явилось об’єднання. Найбільшими досягненнями КБУ за цей вважаю програми “Доступне житло” та “Іпотека 7%”. Шкода, що це поки 7%, а не 2-3%, але поява цієї програми - теж заслуга Конфедерації. І ще один важливий напрямок роботи - це боротьба з корупцією”, - проаналізував роботу Руслан Вайман.У заході також взяв участь голова Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.“В Україні - найнижчі зарплати архітекторів в Європі. Виходить, що всім треба заплатити, а архітектору - в останню чергу. Але корупційна система не творить гарну архітектуру. Корупція створює тільки потворство. В Україні немає жодної будівлі, яка входить в світові каталоги найгарнішої архітектури. При мені в маленькій Грузії таких будівель було 10-15. А Україна з її багатими ресурсами поки не створила ні одного. Як таке можливо, коли тут стільки талановитих людей? І це моя мрія, щоб такі будівлі в Україні з’являлися. Щоб київську промзону забудували так, щоб плакав Сінгапур”, - зауважив Саакашвілі.Народна депутатка Олена ШулякАктивна реформаторка будівельної галузі, народна депутатка Олена Шуляк під час заходу розповіла про останні ініціативи, над якими працює парламент.“Багато було зроблено, але попереду одна з наших головних реформ - проект 5655 (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, - ред.). До нього зараз подано 2679 правок. Звичайно, серед них є багато добрих речей, і я вірю, що з вашою підтримкою у нас точно все вдасться. І ще я вірю в те, що образ будівельника буде відходити від нав’язаного за останні десятиріччя, що нібито ми такі “злобудовники”, які забудовують озера і вирубують ліси. А насправді ми ті - від кого залежить сучасне будівництво за міжнародними правилами”, - поділилась депутатка.Разом із 10 річницею КБУ будівельники відзначили і своє професійне свято. В Україні це свято було встановлено Указом президента у 1993 року і з того часу святкується щорічно у другу неділю серпня, цього року - 8 серпня.