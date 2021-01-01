У Луцьку батьки дітей з інвалідністю скаржаться на режим роботи реабілітаційного центру. ВІДЕО

У Луцьку батьки дітей з інвалідністю, котрі отримують послуги в державному центрі комплексної реабілітації "Пролісок", просять поліпшити інфраструктуру закладу та продовжити щоденне перебування дітей, яке через пандемію скоротили спершу до двох годин, а пізніше обмежили перебування дітей до чотирьох на день.Аби обговорити ситуацію, 4 серпня в "Проліску" організували збори за участю батьків та дирекції центру реабілітації. На зустріч прийшли майже 30 батьків, - повідомляє Суспільне.Лучанка Олена Павлюк зазначила, що у закладі необхідно збільшити кількість пандусів, адаптувати роздягальні у кожній групі для дітей на візках і встановити інклюзивний майданчик на вулиці."Дітей немає де переодягнути. В групі їх переодягають, але щоб до групи дійти, треба перезутися і зняти верхній одяг. Тут потрібно це зробити, а змоги немає. Навіть у групі немає місця, а якщо діти на колясці – це неможливо", – говорить жінка.Зі слів лучанки, через обмежений графік роботи центру не може влаштуватися на роботу. Свого п’ятирічного сина Артема впродовж місяця водить на масаж та заняття з лікувальної фізкультури. Заняття тривають годину, а реабілітаційний курс повторюється щодва місяці.Не може влаштуватися на роботу через скорочений час роботи "Проліска" та відсутність харчування для дітей волинянка Наталія Шевчук. Її 12-річний син Данило впродовж 10 років отримує послуги в реабілітаційному центрі."У нього вроджене ДЦП. Він ночував тут, тому що ми з Турійського району і приїжджали на нічну групу на 2-3 тижні і діти тут ночували", – зазначила жінка.Через карантин діти перебувають в "Проліску" не більше чотирьох годин. Змінити графік роботи самостійно керівництво центру реабілітації не може, – говорить керівниця центру реабілітації "Пролісок" Людмила Казмірук.Із її слів, працюють відповідно до постанов Міністерств охорони здоров’я та соціальної політики: "Є групи консультативні, які працюють поза межами роботи основної групи, тобто з 9 до 17 за індивідуальним графіком можуть проходити реабілітацію протягом дня".У міському департаменті соцполітики радять "Проліску" зареєструватися в Реєстрі надавачів соціальних послуг. Це, зі слів директорка департаменту Вікторії Майбороди, дасть змогу залучати додаткові гроші."На жаль, я сьогодні цього закладу не побачила в реєстрі надавачів соцпослуг. Якби вони дійсно зареєструвалися як надавачі, адже вони надають такі послуги, вони б могли додатково залучати фінанси з державного бюджету", – повідомила Вікторія Майборода.На території Луцької громади проживає майже тисяча дітей з інвалідністю, які потребують постійних реабілітаційних послуг, додала директорка міського департаменту соціальної політики Вікторія Майборода.Збори у центрі реабілітації "Пролісок" тривали понад дві години. Про підсумки зборів Суспільне розповість у наступних матеріалах.