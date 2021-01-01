На Волині шукають молодиків, причетних до побиття. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Володимирі-Волинському розшукують двох невідомих молодиків які причетні до нанесення тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на спільноту Твій Володимир.
Хлопці були одягнені в чорні куртки, чорні штани та в білі футболки. Один з осіб був в чорній панамі.
Людей, які впізнали осіб, просять повідомити за тел: 063-903-50-49
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на спільноту Твій Володимир.
Хлопці були одягнені в чорні куртки, чорні штани та в білі футболки. Один з осіб був в чорній панамі.
Людей, які впізнали осіб, просять повідомити за тел: 063-903-50-49
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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