На Волині шукають молодиків, причетних до побиття. ВІДЕО





Про це повідомляє БУГ, посилаючись на спільноту Твій Володимир.



Хлопці були одягнені в чорні куртки, чорні штани та в білі футболки. Один з осіб був в чорній панамі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)



Людей, які впізнали осіб, просять повідомити за тел: 063-903-50-49

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському розшукують двох невідомих молодиків які причетні до нанесення тілесних ушкоджень.Про це повідомляє БУГ, посилаючись на спільноту Твій Володимир.Хлопці були одягнені в чорні куртки, чорні штани та в білі футболки. Один з осіб був в чорній панамі.Людей, які впізнали осіб, просять повідомити за тел: 063-903-50-49

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