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У Нововолинську спіймали «банду» дітей, які відкручували ковпачки з коліс автівок

У Нововолинську спіймали «банду» дітей, які відкручували ковпачки з коліс автівок
У Нововолинську інспектори муніципальної варти затримали неповнолітніх, які крали ковпачки від коліс.

Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти.

Неповнолітніх жартівників затримали муніципали спільно із небайдужими жителями міста.

"Ця "розвага" зараз набирає популярності серед дітей та підлітків. Наполегливо просимо батьків стежити за вашими дітьми. Якщо з коліс вашого авто зникли ковпачки, звертайтеся в управління Муніципальної варти у 213-й кабінет Нововолинської міської ради", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, Нововолинськ
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