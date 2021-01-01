У Нововолинську спіймали «банду» дітей, які відкручували ковпачки з коліс автівок





Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти.



Неповнолітніх жартівників затримали муніципали спільно із небайдужими жителями міста.



"Ця "розвага" зараз набирає популярності серед дітей та підлітків. Наполегливо просимо батьків стежити за вашими дітьми. Якщо з коліс вашого авто зникли ковпачки, звертайтеся в управління Муніципальної варти у 213-й кабінет Нововолинської міської ради", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську інспектори муніципальної варти затримали неповнолітніх, які крали ковпачки від коліс.Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти.Неповнолітніх жартівників затримали муніципали спільно із небайдужими жителями міста."Ця "розвага" зараз набирає популярності серед дітей та підлітків. Наполегливо просимо батьків стежити за вашими дітьми. Якщо з коліс вашого авто зникли ковпачки, звертайтеся в управління Муніципальної варти у 213-й кабінет Нововолинської міської ради", - йдеться у дописі.

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