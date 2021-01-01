У Нововолинську спіймали «банду» дітей, які відкручували ковпачки з коліс автівок
Сьогодні, 02:16
У Нововолинську інспектори муніципальної варти затримали неповнолітніх, які крали ковпачки від коліс.
Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти.
Неповнолітніх жартівників затримали муніципали спільно із небайдужими жителями міста.
"Ця "розвага" зараз набирає популярності серед дітей та підлітків. Наполегливо просимо батьків стежити за вашими дітьми. Якщо з коліс вашого авто зникли ковпачки, звертайтеся в управління Муніципальної варти у 213-й кабінет Нововолинської міської ради", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Муніципальної варти.
Неповнолітніх жартівників затримали муніципали спільно із небайдужими жителями міста.
"Ця "розвага" зараз набирає популярності серед дітей та підлітків. Наполегливо просимо батьків стежити за вашими дітьми. Якщо з коліс вашого авто зникли ковпачки, звертайтеся в управління Муніципальної варти у 213-й кабінет Нововолинської міської ради", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Нововолинську спіймали «банду» дітей, які відкручували ковпачки з коліс автівок
Сьогодні, 02:16
Для 43% українців вистачає грошей тільки на їжу
Сьогодні, 01:13
Британія віддасть Україні два кораблі
Сьогодні, 00:15
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Які симптоми штаму коронавірусу «Дельта»
04 серпень, 23:35