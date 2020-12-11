У Нововолинську врятували жінку, яка впала на городі та зламала ногу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Нововолинську медики врятували життя жінці, яка зламала ногу під час роботи на городі.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської центрально міської лікарні.
Завдяки вчасному зверненні та професіоналізму лікаря-ортопеда-травматолога, жінку вдалося врятувати. Волинянка з необережності впала на власному городі. В ургентному порядку жінку доставили в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікар встановив діагноз: відламковий перелом кісточок гомілки з вивихом стопи.
Пацієнтці виконали відкриту репозицію уламків з внутрішньою фіксацією. Операція пройшла успішно.
"В операційній працювали: лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович, анестезіолог Міщук Оксана Миколаївна, сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна. Дякуємо нашим медикам за врятоване життя", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської центрально міської лікарні.
Завдяки вчасному зверненні та професіоналізму лікаря-ортопеда-травматолога, жінку вдалося врятувати. Волинянка з необережності впала на власному городі. В ургентному порядку жінку доставили в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікар встановив діагноз: відламковий перелом кісточок гомілки з вивихом стопи.
Пацієнтці виконали відкриту репозицію уламків з внутрішньою фіксацією. Операція пройшла успішно.
"В операційній працювали: лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович, анестезіолог Міщук Оксана Миколаївна, сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна. Дякуємо нашим медикам за врятоване життя", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Нововолинську врятували жінку, яка впала на городі та зламала ногу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Найбільшій будівельній організації України - 10 років. Хто з волинян був на святкуванні? ФОТО*
Сьогодні, 08:00
На Сумщині псевдополіцейський зґвалтував дівчинку
Сьогодні, 06:29
Волинянин пів року ходив зі шматком скла в нозі. ФОТО
Сьогодні, 05:27