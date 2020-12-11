У Нововолинську врятували жінку, яка впала на городі та зламала ногу. ФОТО

У Нововолинську медики врятували життя жінці, яка зламала ногу під час роботи на городі.Про це йдеться на сторінці Нововолинської центрально міської лікарні.Завдяки вчасному зверненні та професіоналізму лікаря-ортопеда-травматолога, жінку вдалося врятувати. Волинянка з необережності впала на власному городі. В ургентному порядку жінку доставили в КНП «НЦМЛ». Після огляду лікар встановив діагноз: відламковий перелом кісточок гомілки з вивихом стопи.Пацієнтці виконали відкриту репозицію уламків з внутрішньою фіксацією. Операція пройшла успішно."В операційній працювали: лікар-ортопед-травматолог Родзь Тарас Яремович, анестезіолог Міщук Оксана Миколаївна, сестра медична операційна Магдюк Людмила Анатоліївна. Дякуємо нашим медикам за врятоване життя", - йдеться в дописі.