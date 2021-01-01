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Світязь засипало градом. ФОТО, ВІДЕО

Світязь засипало градом. ФОТО, ВІДЕО
У селі Світязь Шацького району випав дощ із градом.

Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на свідчення очевидців.

Сьогодні, 4 серпня у селі Світязь Шацького району випала велика кількість опадів, серед яких – град.

Повідомляється, що розмір граду був близький до розміру горошини.

Наразі невідомо чи завдало погоднє явище шкоди сільськогосподарським угіддям.

Нагадаємо, серпень на Волині очікується дощовим: початок місяця буде помірно теплим та вологим, в середині повернеться спека, яку знов змінять дощі.

Перший тиждень серпня у Луцьку прогнозується помірно тепла погода з денною температурою від +23°С до +26°С. Вночі буде значно прохолодніше: +13°С - +16°С. Атмосферний фронт принесе грози та рясні дощі . Другий тиждень теж очікується дощовим, з температурними покажчиками в межах від +22°С до +25°С та вологістю повітря до 95%. Проте в середині місяця, раптово настане спека до +32°С, яка протримається близько 3-х днів.

Наступний атмосферний фронт принесе комфортну температуру від +24°С до +26°С, яка буде радувати мешканців Луцька до кінця серпня. Місто чекають дощі наприкінці другої декади та приблизно 24-26 серпня.

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Теги: Волинь, Світязь, град
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