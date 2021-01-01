Світязь засипало градом. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє



Сьогодні, 4 серпня у селі Світязь Шацького району випала велика кількість опадів, серед яких – град.



Повідомляється, що розмір граду був близький до розміру горошини.



Наразі невідомо чи завдало погоднє явище шкоди сільськогосподарським угіддям.



Нагадаємо, серпень на Волині очікується дощовим: початок місяця буде помірно теплим та вологим, в середині повернеться спека, яку знов змінять дощі.



Перший тиждень серпня у Луцьку прогнозується помірно тепла погода з денною температурою від +23°С до +26°С. Вночі буде значно прохолодніше: +13°С - +16°С. Атмосферний фронт принесе грози та рясні дощі . Другий тиждень теж очікується дощовим, з температурними покажчиками в межах від +22°С до +25°С та вологістю повітря до 95%. Проте в середині місяця, раптово настане спека до +32°С, яка протримається близько 3-х днів.



Наступний атмосферний фронт принесе комфортну температуру від +24°С до +26°С, яка буде радувати мешканців Луцька до кінця серпня. Місто чекають дощі наприкінці другої декади та приблизно 24-26 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району випав дощ із градом.Про це повідомляє ІА "Конкурент" , посилаючись на свідчення очевидців.Сьогодні, 4 серпня у селі Світязь Шацького району випала велика кількість опадів, серед яких – град.Повідомляється, що розмір граду був близький до розміру горошини.Наразі невідомо чи завдало погоднє явище шкоди сільськогосподарським угіддям.Нагадаємо, серпень на Волині очікується дощовим: початок місяця буде помірно теплим та вологим, в середині повернеться спека, яку знов змінять дощі.Перший тиждень серпня у Луцьку прогнозується помірно тепла погода з денною температурою від +23°С до +26°С. Вночі буде значно прохолодніше: +13°С - +16°С. Атмосферний фронт принесе грози та рясні дощі . Другий тиждень теж очікується дощовим, з температурними покажчиками в межах від +22°С до +25°С та вологістю повітря до 95%. Проте в середині місяця, раптово настане спека до +32°С, яка протримається близько 3-х днів.Наступний атмосферний фронт принесе комфортну температуру від +24°С до +26°С, яка буде радувати мешканців Луцька до кінця серпня. Місто чекають дощі наприкінці другої декади та приблизно 24-26 серпня.

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