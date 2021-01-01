Які симптоми штаму коронавірусу «Дельта»





Як повідомляє



"Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку — менш поширені. Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени", – йдеться у повідомленні.



У міністерстві розповіли, що дані китайських вчених свідчать про те, що концентрація вірусу у крові людини, інфікованої штамом "Дельта", у тисячу разів перевищує такий показник при інфікуванні диким штамом.



"Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей", – пояснили фахівці.



Як зазначили у МОЗ, ймовірність тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вища у невакцинованої людини.



"Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі", – наголосили у міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міністерстві охорони здоров’я перелічили симптоми COVID-19, які виникають при зараженні штамом "Дельта". Зокрема, до них належать порушення слуху та шлунково-кишкові проблеми.Як повідомляє Суспільне , посилаючись на пресслужбу МОЗ, симптоми при зараженні штамом "Дельта" відрізняються від перебігу хвороби при зараженні диким штамом вірусу."Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель та втрата нюху чи смаку — менш поширені. Також повідомляють про серйозніші симптоми, включаючи порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми та утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени", – йдеться у повідомленні.У міністерстві розповіли, що дані китайських вчених свідчать про те, що концентрація вірусу у крові людини, інфікованої штамом "Дельта", у тисячу разів перевищує такий показник при інфікуванні диким штамом."Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей", – пояснили фахівці.Як зазначили у МОЗ, ймовірність тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом "Дельта" набагато вища у невакцинованої людини."Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі", – наголосили у міністерстві.

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