Волинянин пів року ходив зі шматком скла в нозі. ФОТО

На Волині під час медогляду лікарі виявили в нозі у чоловіка шматок скла.Про це йдеться на сторінці КП "Турійська лікарня планового лікування" у фейсбуці.Під час медогляду у пацієнта виявили припухлість в ділянці стопи. Після проведеної рентгенографії знайшлиа загадкову скіалогічну структура. З анамнестичних даних медики з’ясували, що більше, ніж пів року тому чоловік зазнав поранення в ділянці цієї ж стопи склом, особливої уваги на яке пацієнт не звернув.Після проведеного хірургічного втручання стороннє тіло успішно вилучено (фото 2,3). Медики підкреслюють, що не всі види скла є рентгенконтрастними. В даному випадку найймовірніше, що скло містило в своєму складі свинець тому і було виявлене на рентгенограмі.