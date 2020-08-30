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На Волині під час святкування дня села розіграють путівку в Єгипет

На Волині під час святкування дня села розіграють путівку в Єгипет
На Волині під час святкування Дня села Мельники, що у Шацькій громаді, розіграють цінні подарунки.

Дійство відбудеться 7 серпня, - повіомляють на сайті Шацької громади.

В програмі святкування: спортивні змагання, концерт за участю заслуженого працівника культури Ярослава Найди, дуету «Жива пісня», колективу «Жайвір», Ігоря Баранюка, творчих колективів громади, розваги від дитячої агенції «Milky Way», забави для молоді, розіграш лотереї.

На власників виграшних білетів лотереї чекають 25 дороговартісних подарунків і суперприз – путівка на двох осіб на відпочинок у Єгипет.

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Теги: Волинь, Мельники
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