Британія віддасть Україні два кораблі
Сьогодні, 00:15
Королівський військово-морський флот Великої Британії передасть Україні два протимінних кораблі класу Sandown - Blyth і Ramsey.
Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.
Про це повідомляється на сайті флоту, - пише "Кореспондент".
"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ramsey, і 185 тисяч миль за 20 років для Blyth, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки в рамках НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.
"Прийшов час попрощатися з кораблем, який був і будинком, і способом життя для багатьох", - сказав останній командир Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.
Зазначено, що ці кораблі замінюються ініціативою Project Wilton, що розширюється щодо впровадження автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.
"Blyth і Ramsey будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - відзначили в британському ВМФ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна купить у Британії два бойових кораблі. Британська влада передасть ВМС України два тральщики типу Sandown з дев'яти, які має Лондон.
Відомо, що тральщики мають довжину 53 метри і розвивають швидкість до 13 вузлів (близько 24 кілометрів на годину). Судна озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами Minigun і парою кулеметів загального призначення.
Також на кораблях встановлені радари і системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Однак судна можуть ще модернізувати сучаснішими системами виявлення мін.
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Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.
Про це повідомляється на сайті флоту, - пише "Кореспондент".
"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ramsey, і 185 тисяч миль за 20 років для Blyth, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки в рамках НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.
"Прийшов час попрощатися з кораблем, який був і будинком, і способом життя для багатьох", - сказав останній командир Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.
Зазначено, що ці кораблі замінюються ініціативою Project Wilton, що розширюється щодо впровадження автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.
"Blyth і Ramsey будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - відзначили в британському ВМФ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна купить у Британії два бойових кораблі. Британська влада передасть ВМС України два тральщики типу Sandown з дев'яти, які має Лондон.
Відомо, що тральщики мають довжину 53 метри і розвивають швидкість до 13 вузлів (близько 24 кілометрів на годину). Судна озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами Minigun і парою кулеметів загального призначення.
Також на кораблях встановлені радари і системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Однак судна можуть ще модернізувати сучаснішими системами виявлення мін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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