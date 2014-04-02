Британія віддасть Україні два кораблі





Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.

Про це повідомляється на сайті флоту, - пише

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ramsey, і 185 тисяч миль за 20 років для Blyth, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки в рамках НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.



Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.



"Прийшов час попрощатися з кораблем, який був і будинком, і способом життя для багатьох", - сказав останній командир Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.



Зазначено, що ці кораблі замінюються ініціативою Project Wilton, що розширюється щодо впровадження автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.



"Blyth і Ramsey будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - відзначили в британському ВМФ.



Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна купить у Британії два бойових кораблі. Британська влада передасть ВМС України два тральщики типу Sandown з дев'яти, які має Лондон.



Відомо, що тральщики мають довжину 53 метри і розвивають швидкість до 13 вузлів (близько 24 кілометрів на годину). Судна озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами Minigun і парою кулеметів загального призначення.



Також на кораблях встановлені радари і системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Однак судна можуть ще модернізувати сучаснішими системами виявлення мін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Королівський військово-морський флот Великої Британії передасть Україні два протимінних кораблі класу Sandown - Blyth і Ramsey.Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту.Про це повідомляється на сайті флоту, - пише "Кореспондент".

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року для Ramsey, і 185 тисяч миль за 20 років для Blyth, підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії або виконуючи обов'язки в рамках НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - йдеться в повідомленні.Церемонія прощання з кораблями пройшла на військово-морській базі Клайд в Шотландії. З них спустили прапори Королівського флоту."Прийшов час попрощатися з кораблем, який був і будинком, і способом життя для багатьох", - сказав останній командир Ramsey капітан-лейтенант Джоел Робертс.Зазначено, що ці кораблі замінюються ініціативою Project Wilton, що розширюється щодо впровадження автономних/безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин."Blyth і Ramsey будуть насолоджуватися новим життям в Чорному морі. Після завершення ремонтних робіт обидва судна будуть передані ВМС України", - відзначили в британському ВМФ.Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна купить у Британії два бойових кораблі. Британська влада передасть ВМС України два тральщики типу Sandown з дев'яти, які має Лондон.Відомо, що тральщики мають довжину 53 метри і розвивають швидкість до 13 вузлів (близько 24 кілометрів на годину). Судна озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами Minigun і парою кулеметів загального призначення.Також на кораблях встановлені радари і системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Однак судна можуть ще модернізувати сучаснішими системами виявлення мін.

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