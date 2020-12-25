Для 43% українців вистачає грошей тільки на їжу





Як передає



«14,1% респондентів зараховують себе до найбіднішої категорії – тих, кому не вистачає навіть на їжу. 43,1% респондентів стверджують, що їхній родині вистачає грошей лише на їжу, 32,8% – на їжу і одяг та можуть дещо відкладати, але не можуть купити такі речі, як телевізор або холодильник», - вказують соціологи.



Ще 7,7% респондентів мають високий або дуже високий достаток – вони можуть дозволити купувати деякі дорогі речі або можуть навіть дозволити собі все, що захочуть.



Оцінюючи, наскільки комфортно їм жити при поточному доході, 78,3% респондентів сказали, що відчувають або певні складнощі, або навіть серйозні матеріальні труднощі. Стверджують, що їм жити цілком комфортно, - 3,5%. Ще 16,8% вважають, що на такий дохід просто можна жити.



Крім того, за суб’єктивними відчуттями 47,6% респондентів вважають, що у порівнянні з літом 2020 року вони/родина зараз живуть гірше. Ще 38,5% стверджують, що нічого не змінилося, а про покращення говорять 12,5%.



Щодо очікування на найближчий рік, то, за даними соціологів, простежується відсутність оптимізму – лише 20,7% вважають, що через рік вони / родина будуть жити краще. Ще 22,6% очікують, що нічого не зміниться. Водночас на погіршення очікують 31,3% респондентів. Крім цього, 25,4% не змогли оцінити, як може через рік змінитися для них ситуація.



Опитування проводилося з 24 липня-1 серпня методом особистого (“face-to-face”) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Загалом опитано 2028 респондентів від 18 років, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 43,1% респондентів стверджують, що їхні родини можуть дозволити собі купити лише їжу, водночас 14,1% зараховують себе до найбідніших – тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу.Як передає Укрінформ , про це свідчать результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології.«14,1% респондентів зараховують себе до найбіднішої категорії – тих, кому не вистачає навіть на їжу. 43,1% респондентів стверджують, що їхній родині вистачає грошей лише на їжу, 32,8% – на їжу і одяг та можуть дещо відкладати, але не можуть купити такі речі, як телевізор або холодильник», - вказують соціологи.Ще 7,7% респондентів мають високий або дуже високий достаток – вони можуть дозволити купувати деякі дорогі речі або можуть навіть дозволити собі все, що захочуть.Оцінюючи, наскільки комфортно їм жити при поточному доході, 78,3% респондентів сказали, що відчувають або певні складнощі, або навіть серйозні матеріальні труднощі. Стверджують, що їм жити цілком комфортно, - 3,5%. Ще 16,8% вважають, що на такий дохід просто можна жити.Крім того, за суб’єктивними відчуттями 47,6% респондентів вважають, що у порівнянні з літом 2020 року вони/родина зараз живуть гірше. Ще 38,5% стверджують, що нічого не змінилося, а про покращення говорять 12,5%.Щодо очікування на найближчий рік, то, за даними соціологів, простежується відсутність оптимізму – лише 20,7% вважають, що через рік вони / родина будуть жити краще. Ще 22,6% очікують, що нічого не зміниться. Водночас на погіршення очікують 31,3% респондентів. Крім цього, 25,4% не змогли оцінити, як може через рік змінитися для них ситуація.Опитування проводилося з 24 липня-1 серпня методом особистого (“face-to-face”) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Загалом опитано 2028 респондентів від 18 років, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію