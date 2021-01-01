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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу

Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу
За добу 04 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 81, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу:

госпіталізували – 532 особи;
летальних випадків – 25;
одужало – 542 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20950 осіб,
методом ІФА – 9 154 особи,
експрес-тестами – 15 970 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 256 397 осіб;
одужало – 2 188 815 осіб;
летальних випадків – 53 049;
провели ПЛР-тестувань – 11 467 613.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 236 випадків;
Вінницька область – 19 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 64 випадки;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 53 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 23 випадки;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 19 випадків;
Харківська область – 75 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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