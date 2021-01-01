Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу





Також за минулу добу:



госпіталізували – 532 особи;

летальних випадків – 25;

одужало – 542 особи.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 20950 осіб,

методом ІФА – 9 154 особи,

експрес-тестами – 15 970 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 256 397 осіб;

одужало – 2 188 815 осіб;

летальних випадків – 53 049;

провели ПЛР-тестувань – 11 467 613.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 236 випадків;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 19 випадків;

Харківська область – 75 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 04 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 81, медпрацівників – 37).Також за минулу добу:госпіталізували – 532 особи;летальних випадків – 25;одужало – 542 особи.За добу протестовано:методом ПЛР – 20950 осіб,методом ІФА – 9 154 особи,експрес-тестами – 15 970 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 256 397 осіб;одужало – 2 188 815 осіб;летальних випадків – 53 049;провели ПЛР-тестувань – 11 467 613.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 236 випадків;Вінницька область – 19 випадків;Волинська область – 3 випадки;Дніпропетровська область – 64 випадки;Донецька область – 91 випадок;Житомирська область – 20 випадків;Закарпатська область – 4 випадки;Запорізька область – 53 випадки;Івано-Франківська область – 9 випадків;Київська область – 34 випадки;Кіровоградська область – 7 випадків;Луганська область – 43 випадки;Львівська область – 34 випадки;Миколаївська область – 16 випадків;Одеська область – 46 випадків;Полтавська область – 23 випадки;Рівненська область – 29 випадків;Сумська область – 18 випадків;Тернопільська область – 19 випадків;Харківська область – 75 випадків;Херсонська область – 71 випадок;Хмельницька область – 35 випадків;Черкаська область – 23 випадки;Чернівецька область – 10 випадків;Чернігівська область – 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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