Курс валют у Луцьку на 5 серпня





Євро при купівлі становить – 31.694, продажу – 32.112.



Курс російського рубля: купівля – 0.327, продаж – 0.377.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.580, продаж – 7.182.

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