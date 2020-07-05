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У Ківерцях почнуть розчищати озеро

У Ківерцях почнуть розчищати озеро
У Ківерцях розчищатимуть озеро Молодіжне. У міській раді впевнені, що на це піде не один рік.

Про це стало відомо із програми «Актуально», яка вийшла в ефір на 12 каналі.

«На жаль, в останні роки різко впав рівень води, озеро обміліло. Виділили кошти для його розчищення, поглиблення. Є проєктно-кошторисна документація. На осінь тільки трошки вода спаде, ми будемо розчищати і поглиблювати це озеро для того, щоб місцеві жителі могли там нормально відпочивати», – зауважив керівник Ківерцівської громади Олександр Ковальчук.

Він наголошує, що за один рік все не вийде зробити, адже сума, виділена на ці потреби, надто мала. Йдеться про 207 тисяч гривень.

«Це дуже мало із сьогоднішньою ціною на послуги», – зазначив мер.

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Теги: озеро, Ківерці, розчищення
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