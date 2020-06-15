В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди





Про це



Так, за даними Укргідрометцентру, 5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень - місцями град та шквали 15-20 м/с, ввечері 5 серпня - на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни - значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий); вночі 6 серпня - в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області, посилаючись на дані Укргідрометцентру.Так, за даними Укргідрометцентру, 5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень - місцями град та шквали 15-20 м/с, ввечері 5 серпня - на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни - значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий); вночі 6 серпня - в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію