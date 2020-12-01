вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутату Рівненської облради спалили кросовер

Депутату Рівненської облради спалили кросовер
У Рівному встановлюють осіб, які підпалили авто депутата обласної ради.

Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, 5 серпня, близько 02:50 надійшло від працівників ДСНС, йдеться на сайті Нацполіції Рівненщини.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб «Audi Q5» був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується кросовером рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.

Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.

Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.

Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.

Депутату Рівненської облради спалили кросовер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підпал, Рівненська обласна рада, авто, депутат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер колишній прем'єр-міністр України
Сьогодні, 10:11
Депутату Рівненської облради спалили кросовер
Сьогодні, 09:38
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди
Сьогодні, 09:35
У Ківерцях почнуть розчищати озеро
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 5 серпня
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО Спалили автомобіль луцької медійниці Катерини Дулапчій. ОНОВЛЕНО. ФОТО
14 квітень, 08:58
Автівка, яку викрали та спалили поблизу Луцька, виявилася «двійником» Автівка, яку викрали та спалили поблизу Луцька, виявилася «двійником»
15 січень, 11:50
Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль Лучанин через ревнощі облив бензином і спалив чужий автомобіль
01 грудень, 2020, 10:30
У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО У Рівному власниці салону краси спалили авто і повісили на дереві похоронний вінок. ФОТО
09 вересень, 2020, 13:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер колишній прем'єр-міністр України
Сьогодні, 10:11
 0
Депутату Рівненської облради спалили кросовер
Сьогодні, 09:38
 0
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди
Сьогодні, 09:35
 0
У Ківерцях почнуть розчищати озеро
Сьогодні, 09:27
 0
Курс валют у Луцьку на 5 серпня
Сьогодні, 09:16
 0
Медіа
відео
1/8