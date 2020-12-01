Депутату Рівненської облради спалили кросовер
Сьогодні, 09:38
У Рівному встановлюють осіб, які підпалили авто депутата обласної ради.
Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, 5 серпня, близько 02:50 надійшло від працівників ДСНС, йдеться на сайті Нацполіції Рівненщини.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб «Audi Q5» був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується кросовером рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.
Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.
Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.
Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.
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Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, 5 серпня, близько 02:50 надійшло від працівників ДСНС, йдеться на сайті Нацполіції Рівненщини.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб «Audi Q5» був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується кросовером рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.
Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.
Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.
Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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