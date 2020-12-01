Депутату Рівненської облради спалили кросовер





Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, 5 серпня, близько 02:50 надійшло від працівників ДСНС,



На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб «Audi Q5» був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується кросовером рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.



Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.



Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.



За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.



Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному встановлюють осіб, які підпалили авто депутата обласної ради.Повідомлення, що на вулиці Андрія Мельника горить автомобіль, до поліції сьогодні, 5 серпня, близько 02:50 надійшло від працівників ДСНС, йдеться на сайті Нацполіції Рівненщини.На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб «Audi Q5» був припаркований у дворі багатоповерхівки на стоянці. Належить автомобіль 39-річній рівнянці, а користується кросовером рідний брат — 50-річний житель обласного центру, депутат обласної ради.Із місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України.Поліцейські перевіряють різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язану із депутатською діяльністю потерпілого.

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