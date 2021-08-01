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Помер колишній прем'єр-міністр України

Помер колишній прем'єр-міністр України
Помер український державний діяч - четвертий прем’єр-міністр України Євген Марчук.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на допис дружини Марчук Лариси Івшиної у Facebook.

"Чорний день... помер ЄК… зупинилося серце", - написала жінка.

Служба безпеки України повідомила про причини смерті.

"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.

Довідково: Марчуку було 80 років. Був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми Марчук був віце-прем'єр-міністром в уряді Віталія Масола.

З 21 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року був уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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Теги: прем'єр-міністр України, смерть
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