Помер колишній прем'єр-міністр України

Євген Марчук.



Про це повідомляє Марчук Лариси Івшиної у Facebook.



"Чорний день... помер ЄК… зупинилося серце", - написала жінка.



Служба безпеки України повідомила про причини смерті.



"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.



Довідково: Марчуку було 80 років. Був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми Марчук був віце-прем'єр-міністром в уряді Віталія Масола.



З 21 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року був уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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