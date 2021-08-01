Помер колишній прем'єр-міністр України
Сьогодні, 10:11
Помер український державний діяч - четвертий прем’єр-міністр України Євген Марчук.
Про це повідомляє "УП" з посиланням на допис дружини Марчук Лариси Івшиної у Facebook.
"Чорний день... помер ЄК… зупинилося серце", - написала жінка.
Служба безпеки України повідомила про причини смерті.
"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.
Довідково: Марчуку було 80 років. Був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми Марчук був віце-прем'єр-міністром в уряді Віталія Масола.
З 21 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року був уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
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Про це повідомляє "УП" з посиланням на допис дружини Марчук Лариси Івшиної у Facebook.
"Чорний день... помер ЄК… зупинилося серце", - написала жінка.
Служба безпеки України повідомила про причини смерті.
"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.
Довідково: Марчуку було 80 років. Був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми Марчук був віце-прем'єр-міністром в уряді Віталія Масола.
З 21 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року був уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
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