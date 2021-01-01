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Два луцькі університети – у ТОПі найпопулярніших вишів України серед абітурієнтів

Два луцькі університети – у ТОПі найпопулярніших вишів України серед абітурієнтів
Опублікували рейтинг найпопулярніших вишів України за кількістю поданих заявок абітурієнтів, у ТОП-100 опинилися ВНУ імені Лесі Українки та ЛНТУ.

Про це повідомляє Я і Закон.

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 700 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 1 млн 200 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Четверту та п’яту сходинку посідають Національний авіаційний університет та Національний університет «Львівська політехніка».

Так, два луцькі виши увійшли у 50 університетів за популярністю. Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 23-тє місце у рейтингу із кількістю 10 271 заява від абітурієнтів. ЛНТУ - 46-те місце, у цей заклад освіти надійшло 6 378 заяв абітурієнтів.

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Теги: ТОП-100, луцькі виши, рейтинг
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