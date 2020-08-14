Біля автостанції на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:43
Вранці 5-го серпня біля автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка.
Як повідомили БУГу у поліції, тіло чоловіка знайшли зранку на доріжці між парком Слов’янським та автостанцією.
Померлий – володимирчанин, без постійного місця проживання. Ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Є травми на лобі та носі.
Як показали камери спостереження, чоловік близько другої години ночі впав з лавочки на автостанції, потім встав та направився в тому напрямку, де зранку знайшли його тіло.
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Як повідомили БУГу у поліції, тіло чоловіка знайшли зранку на доріжці між парком Слов’янським та автостанцією.
Померлий – володимирчанин, без постійного місця проживання. Ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Є травми на лобі та носі.
Як показали камери спостереження, чоловік близько другої години ночі впав з лавочки на автостанції, потім встав та направився в тому напрямку, де зранку знайшли його тіло.
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