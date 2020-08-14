Біля автостанції на Волині знайшли тіло чоловіка





Як повідомили



Померлий – володимирчанин, без постійного місця проживання. Ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Є травми на лобі та носі.



Як показали камери спостереження, чоловік близько другої години ночі впав з лавочки на автостанції, потім встав та направився в тому напрямку, де зранку знайшли його тіло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 5-го серпня біля автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка.Як повідомили БУГу у поліції, тіло чоловіка знайшли зранку на доріжці між парком Слов’янським та автостанцією.Померлий – володимирчанин, без постійного місця проживання. Ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Є травми на лобі та носі.Як показали камери спостереження, чоловік близько другої години ночі впав з лавочки на автостанції, потім встав та направився в тому напрямку, де зранку знайшли його тіло.

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