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Біля автостанції на Волині знайшли тіло чоловіка

Біля автостанції на Волині знайшли тіло чоловіка
Вранці 5-го серпня біля автостанції у Володимирі знайшли тіло чоловіка.

Як повідомили БУГу у поліції, тіло чоловіка знайшли зранку на доріжці між парком Слов’янським та автостанцією.

Померлий – володимирчанин, без постійного місця проживання. Ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Є травми на лобі та носі.

Як показали камери спостереження, чоловік близько другої години ночі впав з лавочки на автостанції, потім встав та направився в тому напрямку, де зранку знайшли його тіло.

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Теги: тіло чоловіка, Володимир, автостанція
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