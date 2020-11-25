Повідомили, через скільки часу в Україні може початися новий спалах COVID-19

Спалах COVID-19 в Україні очікують за два тижні.Про це 5 серпня повідомили на офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус інфо".Інформують, що наразі у 20 областях країни спостерігається зростання рівня госпіталізації, однак вже впродовж найближчого тижня очікують перевищення рівня госпіталізацій над виписками.«У зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. У цих регіонах існує найбільший ризик спалаху», — прогнозує Центр економіки охорони здоров’я KSE.Зараз нові епіцентри спалаху у світі — Північна Америка та Азія, де минулого тижня ситуація суттєво погіршилася. Найактивніше спалах розвивається в Ірані, Туреччині та Таїланді.