Повідомили, через скільки часу в Україні може початися новий спалах COVID-19
Сьогодні, 10:50
Спалах COVID-19 в Україні очікують за два тижні.
Про це 5 серпня повідомили на офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус інфо".
Інформують, що наразі у 20 областях країни спостерігається зростання рівня госпіталізації, однак вже впродовж найближчого тижня очікують перевищення рівня госпіталізацій над виписками.
«У зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. У цих регіонах існує найбільший ризик спалаху», — прогнозує Центр економіки охорони здоров’я KSE.
Зараз нові епіцентри спалаху у світі — Північна Америка та Азія, де минулого тижня ситуація суттєво погіршилася. Найактивніше спалах розвивається в Ірані, Туреччині та Таїланді.
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Про це 5 серпня повідомили на офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус інфо".
Інформують, що наразі у 20 областях країни спостерігається зростання рівня госпіталізації, однак вже впродовж найближчого тижня очікують перевищення рівня госпіталізацій над виписками.
«У зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. У цих регіонах існує найбільший ризик спалаху», — прогнозує Центр економіки охорони здоров’я KSE.
Зараз нові епіцентри спалаху у світі — Північна Америка та Азія, де минулого тижня ситуація суттєво погіршилася. Найактивніше спалах розвивається в Ірані, Туреччині та Таїланді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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