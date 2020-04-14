На Волині дружина порізала чоловіка ножем





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці з’ясували, що у селі Велика Ведмежа між подружжям виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 36-жінка нанесла ножове поранення своєму 35-річному чоловіку. Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.



Правоохоронці вилучили речові докази по справі. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри жінці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 4 серпня, до Камінь-Каширського районного відділу поліції надійшло повідомлення з маневицької лікарні про госпіталізацію чоловіка із пораненням черевної порожнини. Поліцейські встановили причетність до скоєння тяжких тілесних ушкоджень дружини потерпілого.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці з’ясували, що у селі Велика Ведмежа між подружжям виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 36-жінка нанесла ножове поранення своєму 35-річному чоловіку. Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.Правоохоронці вилучили речові докази по справі. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри жінці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.

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