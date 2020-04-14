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На Волині дружина порізала чоловіка ножем

На Волині дружина порізала чоловіка ножем
Учора, 4 серпня, до Камінь-Каширського районного відділу поліції надійшло повідомлення з маневицької лікарні про госпіталізацію чоловіка із пораненням черевної порожнини. Поліцейські встановили причетність до скоєння тяжких тілесних ушкоджень дружини потерпілого.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці з’ясували, що у селі Велика Ведмежа між подружжям виникла суперечка. Внаслідок конфлікту 36-жінка нанесла ножове поранення своєму 35-річному чоловіку. Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Правоохоронці вилучили речові докази по справі. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри жінці. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.




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Теги: тілесні ушкодження
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