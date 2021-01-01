Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Нові випадки хвороби виявили у:



Луцькому районі – 3 хворих:



Ківерцівська ТГ – 1

Колківська ТГ – 1

Цуманська ТГ – 1



Володимир-Волинському районі – 3 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 1

Нововолинська ТГ – 2



Ковельському районі – 1 хворий:



Ратнівська ТГ -1



Усього станом на 5 серпня в області зареєстрували 62 318 випадків.



Одужало – 61 060 осіб (за останню добу – 5).



Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 264 425 осіб, за останню добу – 346 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки хвороби виявили у:Ківерцівська ТГ – 1Колківська ТГ – 1Цуманська ТГ – 1Володимир-Волинська ТГ – 1Нововолинська ТГ – 2Ковельському районі – 1 хворий:Ратнівська ТГ -1Усього станом на 5 серпня в області зареєстрували 62 318 випадків.Одужало – 61 060 осіб (за останню добу – 5).Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 264 425 осіб, за останню добу – 346 осіб.

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