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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки хвороби виявили у:

Луцькому районі – 3 хворих:

Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 1

Володимир-Волинському районі – 3 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 2

Ковельському районі – 1 хворий:

Ратнівська ТГ -1

Усього станом на 5 серпня в області зареєстрували 62 318 випадків.

Одужало – 61 060 осіб (за останню добу – 5).

Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 264 425 осіб, за останню добу – 346 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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