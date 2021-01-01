Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:27
За минулу добу на Волині зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 3 хворих:
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинському районі – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 2
Ковельському районі – 1 хворий:
Ратнівська ТГ -1
Усього станом на 5 серпня в області зареєстрували 62 318 випадків.
Одужало – 61 060 осіб (за останню добу – 5).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 264 425 осіб, за останню добу – 346 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 3 хворих:
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 1
Володимир-Волинському районі – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 2
Ковельському районі – 1 хворий:
Ратнівська ТГ -1
Усього станом на 5 серпня в області зареєстрували 62 318 випадків.
Одужало – 61 060 осіб (за останню добу – 5).
Летальні випадки – 1205 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 264 425 осіб, за останню добу – 346 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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