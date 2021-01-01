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Вбитий олень та криваві плями на одязі: волинські прикордонники спіймали браконьєра

Вбитий олень та криваві плями на одязі: волинські прикордонники спіймали браконьєра
Вночі прикордонники Волинського загону виявили неподалік від українсько-польського кордону чоловіка, можливо, причетного до незаконного полювання.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Патруль відділу прикордонної служби «Амбуків» на околиці прикордонного села спинив чоловіка, який під покровом темряви мчав на квадроциклі. Охоронці кордону помітили на транспортному засобі та одязі водія сліди, схожі на кров. Оглянувши місцевість неподалік, патруль виявив застреленого оленя.

Про цей факт прикордонники повідомили працівників лісомисливського господарства та співробітників Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення. Транспортний засіб та тушку оленя передали для проведення відповідних експертиз.

Вбитий олень та криваві плями на одязі: волинські прикордонники спіймали браконьєра

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Теги: браконьєр, вбитий олень, прикордонники, Волинь
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