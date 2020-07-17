На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО
Сьогодні, 12:04
Правоохоронці виявили незаконну деревину на підприємствах Ківерцівщини. За фактом зберігання необлікованого лісу поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України, інформують у пресслужбі поліції Волині.
Деревину без будь-яких маркувальних позначень та дозвільних документів поліцейські виявили на одній із пилорам у селі Дідичі під час профілактичного рейду спільно із лісовою охороною. Власник підприємства - 58-річний житель селища Олика. Усього під час обшуку вилучено 12 колод дуба та 32 колоди сосни. Деревину помістили на територію ДП «Цуманського ЛГ».
Незаконний ліс також виявили на пилорамі 45-річного жителя села Липне. 27 колод сосни правоохоронці вилучили.
Зараз поліцейські з’ясовують походження деревини.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне зберігання, збут лісу. Триває досудове розслідування.
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Деревину без будь-яких маркувальних позначень та дозвільних документів поліцейські виявили на одній із пилорам у селі Дідичі під час профілактичного рейду спільно із лісовою охороною. Власник підприємства - 58-річний житель селища Олика. Усього під час обшуку вилучено 12 колод дуба та 32 колоди сосни. Деревину помістили на територію ДП «Цуманського ЛГ».
Незаконний ліс також виявили на пилорамі 45-річного жителя села Липне. 27 колод сосни правоохоронці вилучили.
Зараз поліцейські з’ясовують походження деревини.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне зберігання, збут лісу. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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