На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО

Правоохоронці виявили незаконну деревину на підприємствах Ківерцівщини. За фактом зберігання необлікованого лісу поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України, інформують у пресслужбі поліції Волині.Деревину без будь-яких маркувальних позначень та дозвільних документів поліцейські виявили на одній із пилорам у селі Дідичі під час профілактичного рейду спільно із лісовою охороною. Власник підприємства - 58-річний житель селища Олика. Усього під час обшуку вилучено 12 колод дуба та 32 колоди сосни. Деревину помістили на територію ДП «Цуманського ЛГ».Незаконний ліс також виявили на пилорамі 45-річного жителя села Липне. 27 колод сосни правоохоронці вилучили.Зараз поліцейські з’ясовують походження деревини.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне зберігання, збут лісу. Триває досудове розслідування.