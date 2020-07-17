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На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО

На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО
Правоохоронці виявили незаконну деревину на підприємствах Ківерцівщини. За фактом зберігання необлікованого лісу поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України, інформують у пресслужбі поліції Волині.

Деревину без будь-яких маркувальних позначень та дозвільних документів поліцейські виявили на одній із пилорам у селі Дідичі під час профілактичного рейду спільно із лісовою охороною. Власник підприємства - 58-річний житель селища Олика. Усього під час обшуку вилучено 12 колод дуба та 32 колоди сосни. Деревину помістили на територію ДП «Цуманського ЛГ».
На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО


Незаконний ліс також виявили на пилорамі 45-річного жителя села Липне. 27 колод сосни правоохоронці вилучили.
На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО


Зараз поліцейські з’ясовують походження деревини.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне зберігання, збут лісу. Триває досудове розслідування.
На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО
На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО


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Теги: Волинь, пилорами, деревина, поліція
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