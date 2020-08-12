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Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження
Відомій мережі магазинів «Офіс Центр» незабаром виповниться 27 років, тому впродовж 12-14 серпня діятимуть шалені знижки до -50% та різноманітні цікаві пропозиції на весь асортимент товару.

У луцькому магазині «Офіс Центр», що розташований на Ковельській, 22, усіх відвідувачів чекатиме святкова атмосфера, ведучий, повітряні кульки, велика розмальовка для діток та смаколики.

Керуючий магазином «Офіс Центр», що на вулиці Кривий Вал, 31 у Луцьку, Олег Кобилинський каже, що кожного року до дня народження мережі на клієнтів очікують вигідні акції на весь асортимент. Тож, покупці можуть готувати великі пакети, звільняти місце для новеньких зошитів, книг, сумок, крісел тощо.

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження


Окрім того, це чудова можливість для батьків, які готують своїх дітей до школи. Адже вибір товару для дітей – величезний. Це і ручки, зошити, різні види паперу, рюкзаки, крісла, дошки та багато іншого. Таким чином можна зекономити не одну сотню гривень.

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження


Не тільки школярі можуть знайти для себе потрібний товар. У магазинах «Офіс Центр» також є багато цікавих «штучок» для творчих та креативних людей: великий вибір блокнотів, скетчбуків, фарб, олівців, мольбертів. Є й чимало бізнес-літератури, на яку завжди діє оптова знижка 7%.

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження


Протягом 12-14 серпня у магазинах «Офіс Центр» будуть знижки 15%, 25%, 30% та 50%. Також діятимуть традиційні знижки для оптових та постійних покупців, шкіл, дитячих садочків.

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження


Усіх лучан чекають за адресами:

- вулиця Кривий Вал, 31;
- вулиця Ковельська, 22.

Магазини працюють щодня з 8:00 до 19:00.

У суботу та неділю – із 10:00 до 18:00.

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження


Довідково: Мережа магазинів «Офіс Центр» налічує вже 40 філій в різних куточках України і є лідером серед асортименту канцтоварів та іншого шкільного й офісного приладдя. У Луцьку вже є лише два магазини, один з яких працює четвертий рік. Другий магизин вікрили у квітні цього року.
Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

Серед переваг – комплексне обслуговування клієнтів персональними менеджерами, які професійно підійдуть до справи, допоможуть зібрати дитину до школи або ж облаштувати офіс «під ключ».

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

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Теги: Луцьк, Офіс Центр, магазин, знижки, акції, день народження
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