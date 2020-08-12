Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження

Відомій мережі магазинів «Офіс Центр» незабаром виповниться 27 років, тому впродовж 12-14 серпня діятимуть шалені знижки до -50% та різноманітні цікаві пропозиції на весь асортимент товару.У луцькому магазині «Офіс Центр», що розташований на Ковельській, 22, усіх відвідувачів чекатиме святкова атмосфера, ведучий, повітряні кульки, велика розмальовка для діток та смаколики.Керуючий магазином «Офіс Центр», що на вулиці Кривий Вал, 31 у Луцьку,каже, що кожного року до дня народження мережі на клієнтів очікують вигідні акції на весь асортимент. Тож, покупці можуть готувати великі пакети, звільняти місце для новеньких зошитів, книг, сумок, крісел тощо.Окрім того, це чудова можливість для батьків, які готують своїх дітей до школи. Адже вибір товару для дітей – величезний. Це і ручки, зошити, різні види паперу, рюкзаки, крісла, дошки та багато іншого. Таким чином можна зекономити не одну сотню гривень.Не тільки школярі можуть знайти для себе потрібний товар. У магазинах «Офіс Центр» також є багато цікавих «штучок» для творчих та креативних людей: великий вибір блокнотів, скетчбуків, фарб, олівців, мольбертів. Є й чимало бізнес-літератури, на яку завжди діє оптова знижка 7%.Протягом 12-14 серпня у магазинах «Офіс Центр» будуть знижки 15%, 25%, 30% та 50%. Також діятимуть традиційні знижки для оптових та постійних покупців, шкіл, дитячих садочків.