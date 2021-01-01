У Польщі українець за кермом авто влетів у житловий будинок
Сьогодні, 12:18
30-річний громадянин України за кермом авто на швидкості врізався в житловий будинок в місті Сєракув (Великопольське воєводство).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої поліції, інцидент стався перед ранком понеділка, 4 серпня, коли мешканці будинку ще спали.
Автомобіль Renault Koleos на великій швидкості зніс захисний бар'єр біля будинку й врізався в стіну, яку пробив. За кермом перебував 30-річний чоловік, який проживає в Шамотульському повіті. В салоні також був пасажир. Усіх двох з травмами госпіталізували.
Сам інцидент зафіксували камери моніторингу. З запису зрозуміло, що все сталося о 4:36, а водій практично не гальмував.
За словами мешканців будинку, автомобіль вибив вікна та пошкодив меблі. Ніхто з людей не постраждав, адже всі на момент інциденту спали в інших кімнатах. Мешканці будинку та польські ЗМІ підтвердили, що винуватцем аварії став громадянин України, який перебував за кермом легковика в нетверезому стані. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої поліції, інцидент стався перед ранком понеділка, 4 серпня, коли мешканці будинку ще спали.
Автомобіль Renault Koleos на великій швидкості зніс захисний бар'єр біля будинку й врізався в стіну, яку пробив. За кермом перебував 30-річний чоловік, який проживає в Шамотульському повіті. В салоні також був пасажир. Усіх двох з травмами госпіталізували.
Сам інцидент зафіксували камери моніторингу. З запису зрозуміло, що все сталося о 4:36, а водій практично не гальмував.
За словами мешканців будинку, автомобіль вибив вікна та пошкодив меблі. Ніхто з людей не постраждав, адже всі на момент інциденту спали в інших кімнатах. Мешканці будинку та польські ЗМІ підтвердили, що винуватцем аварії став громадянин України, який перебував за кермом легковика в нетверезому стані. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині виявили перші випадки Delta-штаму коронавірусу
Сьогодні, 12:23
У Польщі українець за кермом авто влетів у житловий будинок
Сьогодні, 12:18
На волинських пилорамах зберігали незаконну деревину. ФОТО
Сьогодні, 12:04