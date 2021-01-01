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У Польщі українець за кермом авто влетів у житловий будинок

У Польщі українець за кермом авто влетів у житловий будинок
30-річний громадянин України за кермом авто на швидкості врізався в житловий будинок в місті Сєракув (Великопольське воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої поліції, інцидент стався перед ранком понеділка, 4 серпня, коли мешканці будинку ще спали.

Автомобіль Renault Koleos на великій швидкості зніс захисний бар'єр біля будинку й врізався в стіну, яку пробив. За кермом перебував 30-річний чоловік, який проживає в Шамотульському повіті. В салоні також був пасажир. Усіх двох з травмами госпіталізували.

Сам інцидент зафіксували камери моніторингу. З запису зрозуміло, що все сталося о 4:36, а водій практично не гальмував.

За словами мешканців будинку, автомобіль вибив вікна та пошкодив меблі. Ніхто з людей не постраждав, адже всі на момент інциденту спали в інших кімнатах. Мешканці будинку та польські ЗМІ підтвердили, що винуватцем аварії став громадянин України, який перебував за кермом легковика в нетверезому стані. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.

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Теги: аварія, українець, Польща
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