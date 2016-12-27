Лучанин поширив порнокартинки в інтернеті: яке покарання він отримав





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 2 серпня, пише

Інцидент стався у травні 2020 року. Житель Луцька завантажив дві порнографічні картинки із інтернету, а після цього поширив їх «для вільного перегляду необмеженого кола користувачів».



У суді чоловік у скоєному зізнався, розкаявся та попросив суворо його не карати. У матеріалах справи зазначили, що обвинувачений офіційно не працює, має вищу освіту, на обліку у психіатра не перебуває та раніше судимості не мав.



Суд визнав чоловіка винуватим у скоєнні злочину за ч.1 статті 301 (розповсюдження і зберігання порнографічних предметів) і призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Також обвинувачений заплатить понад 1,7 грн в користь держави за проведення експертиз. Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.



Фото - ілюстративне



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Інцидент стався у травні 2020 року. Житель Луцька завантажив дві порнографічні картинки із інтернету, а після цього поширив їх «для вільного перегляду необмеженого кола користувачів».У суді чоловік у скоєному зізнався, розкаявся та попросив суворо його не карати. У матеріалах справи зазначили, що обвинувачений офіційно не працює, має вищу освіту, на обліку у психіатра не перебуває та раніше судимості не мав.Суд визнав чоловіка винуватим у скоєнні злочину за ч.1 статті 301 (розповсюдження і зберігання порнографічних предметів) і призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Також обвинувачений заплатить понад 1,7 грн в користь держави за проведення експертиз. Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

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