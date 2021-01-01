Соцопитування: шахраї придумали нову схему обману українців

З початку серпня до департаменту кіберполіції Національної поліції України надходять звернення про шахрайство під час проходження опитувань. Про це повідомляють у відомстві.У різних соцмережах зловмисники розповсюджують відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соціального опитування в сфері споживчого ринку.Зазначають, що після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для оплати "комісії" та зарахування грошей. Однак у такому випадку жертви не тільки переводять гроші аферистам, а й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у своїх інтересах.У кіберполіції закликають не переходити за сумнівними посиланнями і в жодному разі не вводити і не повідомляти особисту інформацію та платіжні дані.