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Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО

Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
На території села Рованці триває активна підготовка до 15-го фестивалю «Бандерштат», який розпочнеться у п’ятницю 6 серпня.

Станом на обідню пору 5 серпня на території розбудовують інфраструктуру для фестивальників.

Зокрема, облаштовують велику сцену, локації, де буде медпункт, пресцентр, фудкорт тощо.

Окрім того, вже встановили паркан, а також міст, що з’єднує Рованці із Центральним парком культури та відпочинку міста Луцька.

Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО


На територію фестивалю привезли каруселі, дрова, смітники. От-от сюди приїдуть перші фестивальними з наметами.

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Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО


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Теги: Бандерштат, фестиваль, підготовка
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