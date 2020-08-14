Як під Луцьком готуються до «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 14:42
На території села Рованці триває активна підготовка до 15-го фестивалю «Бандерштат», який розпочнеться у п’ятницю 6 серпня.
Станом на обідню пору 5 серпня на території розбудовують інфраструктуру для фестивальників.
Зокрема, облаштовують велику сцену, локації, де буде медпункт, пресцентр, фудкорт тощо.
Окрім того, вже встановили паркан, а також міст, що з’єднує Рованці із Центральним парком культури та відпочинку міста Луцька.
На територію фестивалю привезли каруселі, дрова, смітники. От-от сюди приїдуть перші фестивальними з наметами.
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Станом на обідню пору 5 серпня на території розбудовують інфраструктуру для фестивальників.
Зокрема, облаштовують велику сцену, локації, де буде медпункт, пресцентр, фудкорт тощо.
Окрім того, вже встановили паркан, а також міст, що з’єднує Рованці із Центральним парком культури та відпочинку міста Луцька.
На територію фестивалю привезли каруселі, дрова, смітники. От-от сюди приїдуть перші фестивальними з наметами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто коли: оприлюднили погодинну програму цьогорічного «Бандерштату»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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