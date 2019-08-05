На «Бандерштаті» виступить Андрій Садовий
Сьогодні, 13:36
15-й ювілейний «Бандерштат» відбудеться 6-8 серпня 2021 року у селі Рованці поблизу Луцька. На гутірковій сцені «Бандерштату» буде виступати багаторічний мер Львова Андрій Садовий. Про це інформують організатори.
«Впродовж 14 років він обіймає посаду міського голови Львова, свого рідного міста. Політик та громадський діяч, увійшов у другу сотню найвпливовіших українців. Андрій Садовий перетворив Львів на один із всеукраїнських центрів інновацій, інвестицій, а також зовнішнього і внутрішнього туризму», - йдеться у повідомленні.
Зустріч відбудеться в неділю, 8 серпня, о 15:00
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«Впродовж 14 років він обіймає посаду міського голови Львова, свого рідного міста. Політик та громадський діяч, увійшов у другу сотню найвпливовіших українців. Андрій Садовий перетворив Львів на один із всеукраїнських центрів інновацій, інвестицій, а також зовнішнього і внутрішнього туризму», - йдеться у повідомленні.
Зустріч відбудеться в неділю, 8 серпня, о 15:00
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Бандерштат-2021»: повідомили програму літературної та гутіркової сцени
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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