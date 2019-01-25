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Чотири роки за смертельну ДТП: прокурори вимагають суворішого покарання для волинянина

Чотири роки за смертельну ДТП: прокурори вимагають суворішого покарання для волинянина
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку вирок Маневицького районного суду, яким винуватцю смертельної ДТП, 51-річному жителю села Вовчицьк Камінь-Каширського району, призначено занадто м'яке покарання – чотири роки позбавлення волі. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Удень 28 липня 2020 року нетверезий чоловік рухався вулицями рідного села за кермом автомобіля "Фольксваген Гольф".

Не впоравшись із керуванням, він допустив перевертання авто. У результаті ДТП 60-річний пасажир отримав травми, від яких за кілька днів помер у лікарні. Інший пасажир – 58-річний річний брат загиблого, також травмувався, але залишився живий.
М
аневицький районний суд призначив водієві, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України), покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

Не погодившись із вироком суду, прокурори в суді апеляційної інстанції вимагатимуть для винуватця ДТП, який своєї винуватості у тому, що сталося, не визнав та не розкаявся, суворішого покарання.

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Теги: ДТП, Волинь, смерть, суд, прокурори
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